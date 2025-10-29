تمسخر و تهدید طالبان توسط وزیر دفاع پاکستان: فرار شما به غارهای تورابورا دیدنی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، در اظهاراتی تند، طالبان افغانستان را به نابودی کامل تهدید کرد و هشدار داد که در صورت ادامه حمایت از گروههای تروریستی، این گروه بار دیگر به غارهای تورابورا فرار خواهند کرد.
وی امروز (چهارشنبه ۷ مهر) در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اظهار کرد: اگر رژیم طالبان مصمم است که بار دیگر افغانستان و مردم بیگناه آن را ویران کند، باشد که چنین شود.
آصف با اشاره به عنوان «گورستان امپراتوریها» برای افغانستان افزود: پاکستان ادعای امپراتوری ندارد، اما افغانستان قطعاً گورستان مردم خود بوده و زمین بازی امپراتوریهای تاریخی است.
این اظهارات آصف در حالی بیان میشود که مذاکرات اخیر پاکستان با طالبان در استانبول پس از سه روز تلاش دیپلماتیک، شکست خورد و طرفین یکدیگر را مقصر عدم وصول به نتیجه می دانند.
به گفته آصف، پاکستان به درخواست کشورهای برادر و اصرار طالبان وارد این گفتوگوها شد، اما طالبان از عمل به تعهدات خود سر باز زدند.
وزیر دفاع پاکستان هشدار داد: طالبان بدانند که پاکستان برای نابودی کامل این رژیم و عقبراندن آنها به غارها برای پنهان شدن، نیازی به استفاده از تمام توان نظامی خود ندارد؛ تکرار صحنههای فرار آنها به تورابورا با دمهایشان بین پاهایشان برای مردم منطقه دیدنی خواهد بود.
وی افزود: طالبان برای حفظ قدرت غصبشده و اقتصاد جنگی خود، کورکورانه افغانستان را به سوی درگیری دیگری سوق میدهند. جنگطلبان این رژیم که منافعشان در بیثباتی منطقه است، عزم و شجاعت ما را اشتباه فهمیدهاند.
آصف در پایان تأکید کرد: «ما سالها خیانت و تمسخر طالبان را تحمل کردیم، اما دیگر بس است. هر حمله تروریستی یا بمبگذاری انتحاری در پاکستان، پیامدهای تلخی برای آنها خواهد داشت. اگر میخواهند، عزم و توانایی ما را با خطر و عذاب خود آزمایش کنند.
گفتنی است تنشهای پاکستان با حکومت جدید طالبان در طول این ۴ سال، به دلیل ادعای حضور تیتیپی در افغانستان و رد این ادعا توسط طالبان است. از همین روی اسلامآباد بارها حملات هوایی علیه مواضع گروههای دردساز برای پاکستان در خاک افغانستان انجام داده که آخرین مورد آن به درگیری یکهفتهای با طالبان منجر شد.
در پی این درگیری یک هفتهای، طرفین به آتش بس و انجام مذاکرات تن دادند که این مذاکرات شب گذشته بدون نتیجه به پایان رسید و خط و نشانهای طرفین از سر گرفته شده است.
