به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی قطع شدن اینترنت در سراسر افغانستان، توسط حکومت طالبان، واکنش‌های منفی بسیاری از سوی مراکز و افراد بین‌المللی صادر شده است که در ادامه تعدادی از آنها را مرور می‌کنیم.

به گفته اطلاعات روز، دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در بیانیه‌ای گفته است که قطع ‏دسترسی به اینترنت، افغانستان را تقریبا به‌طور کامل از جهان ‏خارج جدا کرده است.‏

یوناما درباره‌ی پی‌آمدهای قطع اینترنت هشدار داده و گفته است که ‏چنین ممنوعیتی عواقب فوری و گسترده‌ای دارد، از جمله تأثیر ‏شدید بر عملکرد سیستم‌های حیاتی بانکی و مالی.‏

در بیانیه‌ی یوناما اشاره شده است که قطع اینترنت باعث افزایش ‏انزوای زنان و دختران، محدودیت در دسترسی به خدمات ‏اورژانسی و مراقبت‌های پزشکی، اختلال در بخش هوانوردی و ‏دسترسی به حواله‌های پولی می‌شود.‏

یوناما افزوده است که قطع اینترنت همچنین محدودیت ‏بیشتری بر دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان در افغانستان ایجاد ‏می‌کند‎.

عرفات جمال، نماینده‌ی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است ‏که با قطع اینترنت، ارتباط با امدادگران، از جمله کسانی که به‌ زلزله‌زدگان کمک ‏می‌کنند، قطع شده است.‏

به گزارش رویترز، او از طریق ارتباط ماهواره‌ای از کابل به خبرنگاران گفته است: ‌‏«این یک بحران دیگر علاوه بر بحران موجود است. وقوع این نوع وقفه کاملا ‏غیرضروری است و تأثیر آن بر زندگی مردم افغانستان خواهد بود.»

سازمان عفو بین‌الملل گفته است که قطع سراسری اینترنت توسط طالبان، اقدام ‏بی‌ملاحظه است که پی‌آمدهای گسترده‌ای برای ارائه‌ی کمک، دسترسی به ‏مراقبت‌های درمانی و سایر خدمات ضروری دارد. تمام این‌ها در وضعیتی است که افغانستان با ‏بحران انسانی متعدد روبه‌رو می‌باشد.‏

زلمی‌ خلیل‌زاد، نماینده‌ی پیشین امریکا در امور افغانستان در واکنش به ‏قطع سراسری اینترنت و خدمات مخابراتی توسط طالبان، گفته است ‏که این تصمیم نارضایتی مردم را افزایش خواهد داد و خطر بی‌ثباتی ‏را بیشتر خواهد کرد.‏

او در پیامی در ایکس نوشته است که تصمیم قطع اینترنت و ‏خدمات مخابراتی از سوی رهبری طالبان گرفته شده است. ‏

خلیل‌زاد گفته است که حتی وزیران طالبان هم متحیر مانده‌اند و ‏نمی‌توانند به پرسش‌های تاجران و مقام‌های خارجی پاسخ دهند که ‏چرا این تصمیم گرفته شده و گام بعدی چیست‎؟!

دیدبان حقوق بشر می‌گوید که ممنوعیت اینترنت، راه دیگر طالبان ‏برای کنترل زنان و دختران افغانستان است‎.‎

دیدبان حقوق بشر افزوده است که فعالان از اینترنت برای ‏مستندسازی سوءاستفاده‌ها و ارتباط با متحدان خود در خارج از ‏کشور در بحبوحه کاهش توجه جهانی استفاده می‌کنند‎.‎

این نهاد اشاره کرده است که اینترنت امکان آموزش دختران را ‏فراهم می‌کند، در حالی که تحصیل دختران بالاتر از کلاس ششم را ‏ممنوع کرده‌اند.‏

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ‏افغانستان، درباره‌ی پیامدهای قطع اینترنت در افغانستان گفته است که بدون اتصال مجدد فوری اینترنت، نه‌تنها زندگی روزمره ــ به‌ویژه برای زنان و دختران ــ آسیب خواهد دید، بلکه خسارت‌های تجاری نیز ممکن است اقتصاد شکننده را فروبپاشد و پیامدهای گسترده‌ی حقوق بشری در پی داشته باشد.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز گفته است که قطع سراسری ‏اینترنت توسط طالبان، پیامدهای بسیار جدی حقوق بشری در ‏سراسر کشور دارد و افزوده است که قطع اینترنت، جریان آزاد اطلاعات، ‏دسترسی به خدمات ضروری از بهداشت و آموزش گرفته تا ‏بانکداری را محدود می‌کند.‏

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که قطع اینترنت و ‏مخابرات در سراسر افغانستان توسط طالبان به هدف سرکوب صدای میلیون‌ها ‏شهروند این کشور، جلوگیری از آموزش آنلاین، پنهان‌کردن جنایات‌شان و تجرید یک ملت از ‏جهان صورت گرفته است‎.‎

او گفته است که قطع ارتباط یک ملت، سوءاستفاده از کمک‌های جهانی به ‏افغانستان و یک عمل آشکار استبدادی است. فایق تأکید کرده است که جامعه‌ی ‏جهانی نباید خاموش بماند.‏

............

پایان پیام/