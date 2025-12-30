به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ملل متحد اعلام کرد که کارکنان این نهاد پس از ماه‌ها توانستند وارد شهر الفاشر سودان شوند و آن را «ویران، متروکه و بدون نشانه‌ای از زندگی» یافتند. این نخستین ورود نیروهای سازمان ملل به الفاشر از زمان سقوط آن به دست نیروهای واکنش سریع بود.

نیروهای واکنش سریع در مهر 1404 پس از محاصره‌ی 18 ماهه و حمله‌ای خونین، کنترل شهر الفاشر مرکز ایالت شمال دارفور را به دست گرفتند؛ حمله‌ای که همراه با گزارش‌هایی از کشتار، خشونت جنسی، ربایش و بازداشت بود و به آوارگی بیش از 107 هزار نفر انجامید.

دنیس براون، هماهنگ‌کننده امور انسانی سازمان ملل در سودان، پس از بازگشت از الفاشر هشدار داد که غیرنظامیان «در شرایطی تحقیرآمیز و ناامن» زندگی می‌کنند. او گفت: «الفاشر اکنون کانون رنج انسانی در این جنگ است. شهری که زمانی یک میلیون نفر جمعیت داشت، امروز به شبحی از گذشته و صحنه جنایت تبدیل شده است.»

براون افزود: «برخی در ساختمان‌های متروکه و برخی دیگر زیر چادرهای پلاستیکی بدون آب و فاضلاب زندگی می‌کنند؛ شرایط بسیار ناامن و غیرانسانی است.» او تأکید کرد که ورود هیئت سازمان ملل به شهر در روز جمعه پس از «مذاکرات دشوار» ممکن شد و هدف آن بررسی امکان رساندن کمک‌های ضروری بود.

هیئت سازمان ملل در بازدید چندساعته خود بدون همراهی نیروهای امنیتی، از بیمارستان سعودی، پناهگاه‌های آوارگان و پنج دفتر سازمان ملل در شهر دیدن کرد. براون گفت در بیمارستان سعودی تنها کادر درمانی حضور داشتند اما هیچ تجهیزات پزشکی در اختیارشان نبود. سازمان جهانی بهداشت پیش‌تر اعلام کرده بود این بیمارستان محل کشتاری بوده که 460 نفر در آن جان باختند.

الفاشر آخرین پایگاه ارتش سودان در دارفور بود و با سقوط آن، نیروهای واکنش سریع کنترل حدود یک‌سوم خاک سودان را به دست گرفتند. این نیروها اکنون بر پنج ایالت دارفور تسلط دارند، جز بخش‌هایی از شمال دارفور که همچنان در اختیار ارتش است. ارتش نیز کنترل 13 ایالت دیگر از جمله پایتخت، خارطوم، را حفظ کرده است.

گفتنی است جنگ میان ارتش و نیروهای واکنش سریع که از آوریل 2023 (فروردین 1402) آغاز شد، تاکنون ده‌ها هزار کشته و بیش از 13 میلیون آواره برجای گذاشته و بحران انسانی در سودان را تشدید کرده است.

.................................

پایان پیام/ 167