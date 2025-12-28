کارشناس امنیتی: لشکر سایبری طالبان از اروپا تا آمریکا علیه منتقدان فعال است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بسمالله تابان، کارشناس امور امنیتی افغانستانی، اعلام کرده است که «لشکر سایبری» گروه طالبان تنها به داخل افغانستان محدود نیست و در شماری از کشورهای غربی نیز فعالیت سازمانیافته دارد. او روز شنبه، ۶ دی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بررسیهای او از چندین حساب مستعار نشان میدهد این حسابها با هدف سرکوب و بدنامسازی مخالفان طالبان ایجاد شده و از منطقههای زمانی مختلف، از جمله اروپا، آمریکا و شرق دور، بهگونه هماهنگ فعالاند.
تابان تأکید کرده است که این شیوه فعالیت، بیانگر برنامهریزی هدفمند طالبان برای مدیریت افکار عمومی و تخریب چهره منتقدان سیاسی و اجتماعی این گروه است. به باور ناظران، گسترش این فعالیتها نشان میدهد طالبان بهخوبی دریافتهاند که نبرد اصلی امروز، نبرد روایتها و رسانههاست.
در این میان، جامعه شیعه افغانستان یکی از اهداف اصلی این جنگ روانی معرفی میشود. گزارشهای متعدد از غصب زمینهای شیعهنشین، محدودسازی و تعطیلی رسانههای محلی شیعه، بازداشت علما و فعالان فرهنگی، حذف استادان شیعه از دانشگاهها، اخراج دانشجویان از خوابگاهها و اعمال محدودیتهای مذهبی حکایت دارد. با این حال، بهجای رسیدگی به این انتقادات و اصلاح سیاستها، طالبان منتقدان این اقدامات را در فضای مجازی هدف حملات سازمانیافته، تخریب و برچسبزنی قرار دادهاند.
تحلیلگران معتقدند استفاده گسترده طالبان از لشکر سایبری نشان میدهد این گروه نهتنها تحمل مخالفت سیاسی را ندارد، بلکه از آگاهی، نقد و افشای تبعیضها نیز هراس دارد. به گفته آنان، طالبان به جای پاسخگویی و اصلاح رفتار خود در قبال شیعیان و دیگر اقلیتها، تلاش میکند با تحریف واقعیت و خاموشکردن صداهای مستقل، چهرهای متفاوت از وضعیت افغانستان ترسیم کند؛ رویکردی که بیانگر استمرار سیاست سرکوب، اینبار در میدان رسانه و افکار عمومی است.
