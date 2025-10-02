به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در کابل اعلام کردند که نیروهای اطلاعات و امنیت طالبان روز گذشته ویدئوی اعتراف اجباری مهدی انصاری، خبرنگار شیعه ساکن دشت برچی افغانستان را منتشر کرده است.

مهدی انصاری مهرماه ۱۴۰۳ بازداشت و سپس به یک‌ونیم سال زندان محکوم شد. در ویدیوی منتشرشده، او اعتراف می‌کند که از طریق شبکه‌های اجتماعی به «تعصبات قومی و زبانی دامن زده» و دختران معترض را علیه طالبان «تحریک کرده است». او همچنین می‌گوید برای خروج از افغانستان به یک سازمان بین‌المللی ایمیل فرستاده و طالبان را تهدیدی علیه خبرنگاران معرفی کرده است.

انصاری در بخشی دیگر از اعترافات خود، نیروهای طالبان را ستایش می‌کند، از اقداماتش ابراز پشیمانی کرده و از حکومت طالبان طلب عفو می‌نماید.

اما بسیاری از فعالان شبکه‌های اجتماعی با بازنشر این ویدیو تأکید کرده‌اند که اعترافات انصاری تحت فشار و اجبار گرفته شده است. منتقدان می‌گویند طالبان با این روش تلاش می‌کند فضای رسانه‌ای را کنترل کرده و خبرنگاران منتقد را مرعوب سازد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که در چهار سال گذشته دست‌کم ۱۰ خبرنگار در افغانستان به اتهام تبلیغ علیه طالبان و همکاری با رسانه‌های تبعیدی بازداشت و زندانی شده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌های گسترده‌ای درباره آزادی بیان و امنیت خبرنگاران در این کشور به وجود آورده است.

