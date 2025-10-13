به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در جنگ تازه میان حکومت طالبان افغانستان و دولت پاکستان، بسیاری از بزرگان اقوام افغانستان موضع گرفتند و حمله جنگندههای ارتش پاکستان به کابل را خلاف قوانین بینالمللی، نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عنوان کردند.
هرچند حکومت طالبان افغانستان و دولت پاکستان طی چهار سال گذشته حدود یازده بار به درگیریهای نظامی پرداختند، اما جنگ اخیر دو کشور بسیار شدید و بیسابقه بود و تلفات سنگینی بر دوطرف وارد کرد.
مردم افغانستان، شخصیتهای سیاسی و بزرگان قومی به این جنگ طالبان و دولت پاکستان واکنش نشان دادند و موضع گرفتند که در این گزارش موضع عدهای از شخصیتهای سیاسی شیعه بررسی شده است. البته تعداد زیادی از بزرگان شیعه هم در مورد این رویداد سکوت کرده و واکنشی نشان ندادند.
حاجی محمد محقق، رهبر «حزب وحدت اسلامی» شیعیان افغانستان در این مورد میگوید که بعد از ۴ سال حاکمیت طالبان، شرایط به گونه دیگری در فضای افغانستان درحال رقم خوردن است.
آقای محقق در پیامیکه در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده، افزوده است: آنها(طالبان) برای بقای نظام سرکوب و وحشت خود، بیش از ۲۱ گروه تروریستی را جا داده و با ترویج اندیشههای افراطی، منافع و امنیت کشورهای منطقه را به چالش کشیدهاند.
وی با بیان اینکه حمایت از تیتیپی جز تشدید تنش و افروختن آتش جنگ و ویرانی نتیجه دیگری نخواهد داشت، تاکید کرد که در نظام طالبان مردم افغانستان جایگاهی ندارند، بلکه تعامل و دفاع از تروریستان معلومالحال بینالمللی، در اولویت کاری آنها قرار دارد.
آقای محقق از کشورها خواست که به سیاست تعاملمحور با جریان طالبان که غیرقابل اعتماد هستند، پایان دهند و با کتمان واقعیتهای عینی جامعه افغانستان بحران بشری و درگیریهای منطقهای را بیش از پیش تشدید نکنند.
در همین راستا سید ظاهر مسرور، یکی دیگر از شخصیتهای سیاسی شیعه و عضو سابق مجلس نمایندگان افغانستان با اشاره به جنگ تازه حکومت طالبان و دولت پاکستان تاکید کرد که این جنگ، جنگ مردم افغانستان نیست.
او اظهار داشت: در روزهاییکه درگیری میان طالبان و پاکستان افزایش یافته است، ما تاکید میکنیم که این جنگ هیچ ارتباطی با مردم افغانستان ندارد.
آقای مسرور خاطرنشان ساخت: حکومت طالبان حکومتی نیست که از دل مردم برخاسته باشد؛ آنان با حمایت مستقیم و آشکار پاکستان به قدرت رسیدند و مشروعیت ملی و مردمی ندارند.
این سیاستمدار شیعه افغانستان به وضوح گفته است: پاکستان در طول سالها، پناهگاه، آموزشگاه و پشتیبان اصلی طالبان بوده و نقش صددرصدی در بازگرداندن این گروه به قدرت در افغانستان داشته است.
