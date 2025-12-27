به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ انتشار یادداشتی از سوی «احمد الطیب» شیخ الازهر، درباره شرایط دشوار مردم غزه و درخواست او از «وجدان انسانی» برای یاری‌رسانی به آنان، واکنش‌ها و نظرات متعددی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.

شیخ الازهر در یادداشت خود که در صفحه‌اش در پلتفرم «ایکس» (توییتر سابق) منتشر شد، نوشت: «آنچه غزه امروز از شرایط آب‌وهوایی سخت تجربه می‌کند، آزمونی واقعی برای وجدان انسانی است؛ بی‌گناهانی که از تجاوز و کشتاری غیرقابل تحمل جان به در برده‌اند، اکنون با باران، طوفان و سرمای شدید روبه‌رو هستند و در میان آنان کودکانی هستند که چیزی برای محافظت از سختی زمستان ندارند.»

وی ادامه داد: «این صحنه دردناک، جهان را در برابر مسئولیتی اخلاقی و انسانی فوری قرار می‌دهد: یا همبستگی واقعی برای نجات آنان، یا مشارکت در عمیق‌تر کردن دردها و زخم‌هایشان.»

در واکنش به این سخنان، محمد البرادعی، معاون پیشین رئیس‌جمهور مصر، در یادداشتی در صفحه خود در پلتفرم «ایکس» نوشت: «جناب امام، پیش از آنکه وجدان انسانی را ـ که در دو سال گذشته نشان داده بی‌قدرت است « مخاطب قرار دهیم، باید نظام‌های عربی و اسلامی را خطاب کنیم؛ نظام‌هایی که اگر بخواهند، می‌توانند تدابیر لازم را برای توقف این کشتارها و اقدامات اتخاذ کنند… با احترام.»

