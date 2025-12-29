به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مردم «سومالی‌لند» روز دوشنبه شاهد تظاهرات گسترده علیه اقدام رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن این منطقه بود. معترضان در این تجمعات با برافراشتن پرچم‌های فلسطین، همبستگی خود را با آرمان ملت فلسطین نشان دادند.

تظاهرات در شهرهای اصلی از جمله «لاس عانود» برگزار شد؛ جایی که مردم با شعارهایی مخالفت خود را با جدایی از سومالی اعلام کردند و ابراز داشتند که اسرائیل در امور داخلی این کشور دخالت، و برای تقسیم وحدت ملی تلاش می‌کند.

معترضان با شعار «سومالی یکی است» خواستار پایان همکاری با اسرائیل شدند. این اعتراضات در شرایطی صورت گرفت که نگرانی‌ها از تشدید تنش‌های داخلی در اقلیم سومالی‌لند که سال‌هاست در پی جدایی از سومالی است، افزایش یافته است.

گفتنی است به رسمیت شناختن سومالی‌لند از سوی رژیم صهیونیستی، واکنش‌های شدید عربی و اسلامی را برانگیخت. کشورهایی مانند مصر و عربستان سعودی آن را تلاشی برای بی‌ثبات‌سازی منطقه دانستند.

..................................

پایان پیام/ 167