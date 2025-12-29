به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، امروز دوشنبه از سازوکار جدیدی برای انتخاب رئیسجمهور عراق خبر داد؛ سازوکاری که هدف آن تقویت نقش کُردها در این منصب و ایجاد اجماع میان همه جریانهای کردستانی است.
بارزانی در بیانیهای تأکید کرد: «منصب ریاست جمهوری عراق باید بهعنوان سهم کردها تثبیت شود و رئیسجمهور منتخب نماینده واقعی مردم کردستان باشد. بنابراین لازم است شیوه انتخاب تغییر کند و هیچ جریان یا حزبی این منصب را ملک شخصی یا انحصاری خود نداند.»
وی توضیح داد که سازوکار جدید شامل چند گزینه است:
ـ معرفی فردی از سوی پارلمان کردستان بهعنوان نماینده کردها برای تصدی ریاست جمهوری،
ـ توافق همه جریانهای کردستانی بر سر یک نامزد مشخص،
ـ یا انتخاب فردی توسط نمایندگان و فراکسیونهای کرد در مجلس عراق.
بارزانی همچنین خاطرنشان کرد که رئیسجمهور منتخب الزاماً نباید از حزب دموکرات کردستان یا اتحادیه میهنی باشد، بلکه میتواند از جریان دیگری یا حتی یک شخصیت مستقل باشد، مشروط بر اینکه اجماع کردها را به دست آورد و بهطور مؤثر نماینده مردم کردستان در ریاست جمهوری عراق باشد.
.................................
پایان پیام/ 167
نظر شما