بحران سیاسی میان دو حزب اصلی کرد در اقلیم کردستان، بار دیگر آینده چیدمان قدرت در بغداد و اربیل را در وضعیت پیچیده‌ای قرار داده است. شکست تلاش‌ها برای احیای ائتلاف کردستانی که پس از سال ۲۰۱۸ عملاً از میان رفته بود، موجب شده است که روند تفاهم میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی به مرحله‌ای برسد که بازیگران محلی از «راه بسته» سخن بگویند.



لطیف الشیخ، پژوهشگر مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با رسانه‌های عراقی تأکید می‌کند که مناسبات میان دو حزب «به سمت تشدید تنش» می‌رود و این دو تنها در صورتی به توافق می‌رسند که آمریکا «فشار جدی و مستقیم» اعمال کند. وی می‌گوید ساختار سیاسی کردها متفاوت از دیگر گروه‌های عراقی است، زیرا هرکدام از دو حزب اصلی روابط خارجی متفاوتی دارند؛ اتحادیه میهنی نزدیک به ایران است و دموکرات به ترکیه گرایش دارد، و همین واگرایی موجب گسترش اختلافات شده است.

افزایش تنش میان دو حزب و بازتاب آن در بغداد

این پژوهشگر بر این باور است که وضعیت کردها در بغداد نیز به‌شدت تحت‌تأثیر بحران داخلی در اقلیم است. به گفته وی، حزب دموکرات «بسیار ناراضی» از رفتار اتحادیه میهنی در روند تشکیل دولت جدید در اقلیم است؛ دولتی که با وجود گذشت بیش از یک سال از انتخابات، به‌دلیل اختلافات داخلی هنوز تشکیل نشده است.

دموکرات قصد دارد این نارضایتی خود را در بغداد و در پرونده ریاست‌جمهوری منعکس کند و «مانع تحقق اهداف» اتحادیه میهنی در کسب این منصب شود. برخی منابع حتی از آمادگی دموکرات برای حرکت به‌سمت انحلال پارلمان اقلیم و برگزاری انتخابات زودهنگام خبر می‌دهند.

درگیری‌های لاجان و تشدید فضای اتهامات

در اوایل ماه دسامبر، روستای لاجان در قضاء خبات اربیل شاهد درگیری مسلحانه‌ای میان نیروهای امنیتی وابسته به حزب دموکرات و افراد مسلح از عشیره هَرکی بود؛ رخدادی که در پی یک تظاهرات اعتراضی شکل گرفت و به آوارگی صدها خانواده انجامید.

این حادثه تنش‌های سیاسی را به اوج رساند و اتهامات متقابل میان دو حزب را افزایش داد. مجلس امنیت اقلیم، وابسته به حزب دموکرات، اعترافاتی از برخی متهمان ـ از جمله نجم‌الدین هَرکی، مسئول سازمان‌های اتحادیه میهنی در خبات ـ منتشر کرد و تلویحاً اتحادیه را در ایجاد آشوب در منطقه متهم ساخت.

اختلافات بر سر ریاست‌جمهوری

فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق و از چهره‌های برجسته حزب دموکرات، اخیراً تصریح کرد که منصب ریاست‌جمهوری در دوره آینده «حق حزب دموکرات» است و این حزب برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر با جدیت به دنبال کسب این منصب خواهد رفت.

وفا محمد کریم، عضو حزب دموکرات کردستان، نیز تأیید می‌کند که گفت‌وگوها با اتحادیه میهنی «به‌طور کامل متوقف شده» و احتمال زیادی وجود دارد که هرکدام از دو حزب با نامزد مستقل خود وارد انتخابات ریاست‌جمهوری شوند؛ مشابه آنچه در سال ۲۰۱۸ رخ داد. وی با اشاره به نتایج ضعیف اتحادیه در انتخابات اخیر پارلمان عراق می‌گوید که این حزب اکنون خواستار بازگشت به مذاکره است، اما دموکرات «هیچ‌گونه تعامل سیاسی» را نمی‌پذیرد.

این عضو حزب دموکرات همچنین از تماس‌های محدود آمریکا برای احیای گفت‌وگوها خبر می‌دهد، اما تأکید می‌کند که «پس از وقایع لاجان» شرایط بسیار پیچیده‌تر شده است.

مواضع اتحادیه میهنی: مسئولیت بن‌بست با دموکرات است

در سوی مقابل، غیاث سورچی، از رهبران اتحادیه میهنی، تصریح می‌کند که کردها تقریباً در مسیر تکرار سناریوی ۲۰۱۸ قرار گرفته‌اند و دو نامزد جداگانه برای ریاست‌جمهوری معرفی خواهند کرد.

سورچی تأکید دارد که مسئول شکست تلاش برای ایجاد ائتلاف کردستانی حزب دموکرات است؛ زیرا اتحادیه پیش از انتخابات خواستار ورود مشترک به عرصه رقابت، حداقل در مناطق مورد مناقشه، شده بود تا از پراکندگی آرا جلوگیری شود اما دموکرات این پیشنهاد را رد کرد.

وی می‌افزاید که اتحادیه در جریان تبلیغات انتخاباتی و پس از آن نیز پیشنهادهای متعددی برای همگرایی ارائه کرده است، اما «غرور سیاسی» دموکرات مانع شکل‌گیری تفاهم شده است. وی انتشار بیانیه‌های تند از سوی دستگاه امنیتی اقلیم و متهم کردن اتحادیه به دست‌داشتن در حوادث لاجان را «عامل افزایش تنش» توصیف می‌کند.

چشم‌انداز مبهم آینده سیاسی اقلیم

با گذشت بیش از یک سال از انتخابات پارلمان اقلیم، دولت جدید هنوز شکل نگرفته و بحران سیاسی داخلی، فرصت هرگونه حرکت اصلاحی را محدود کرده است. منابع کردی هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند کل روند ثبات سیاسی اقلیم را تحت‌تأثیر قرار دهد و پیامدهای جدی برای سهم‌خواهی کردها در بغداد داشته باشد.

