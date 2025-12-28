به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سه مقام عراقی در بغداد و اربیل به روزنامه «العربی‌الجدید» خبر دادند که دولت آمریکا اقدامات جدیدی را برای محدود کردن بخش‌هایی از کمک‌های نظامی خود به عراق، در چارچوب بودجه دفاعی سال آینده ۲۰۲۶، در نظر گرفته است. در صورت اجرا، این اولین‌بار از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی رژیم صدام حسین خواهد بود که کمک‌های نظامی ایالات متحده آمریکا به عراق، محدود می‌شود.

اظهارات این منابع که طی یک هفته جمع‌آوری و با گفته‌های دو مقام دولت محمد شیاع السودانی و یک مقام کرد در دولت اقلیم کردستان تطبیق داده شده، نشان می‌دهد پیام‌های مستقیم سیاسی آمریکا درباره مرحله پیش‌ِرو، به‌ویژه درخصوص گروه‌های مسلح و آنچه قطع پیوند با ایران خوانده می‌شود، به بغداد منتقل شده است.

کمک‌های نظامی؛ از جنگنده‌های F-16 تا آموزش سالانه ۲۰ هزار نیرو

یک مقام بلندپایه دولت عراق در بغداد به روزنامه «العربی‌الجدید» گفت که واشنگتن تصمیم گرفته بخش بزرگی از کمک‌های نظامی خود به وزارت دفاع و دستگاه مبارزه با تروریسم عراق ــ شامل تسلیحات، تجهیزات، قطعات نگهداری و حتی اسکادران جنگنده‌های F-۱۶ و تانک‌های آبرامز ــ را برای سال آینده محدود کند و این تصمیم را مشروط به پیشرفت عملی و ملموس بغداد در زمینه مهار گروه‌های مسلح نزدیک به ایران و خلع سلاح سنگین و پیشرفته آنها ــ از جمله موشک‌های میان‌برد و دوربرد و پهپادهای انتحاری ــ دانسته است.

عراق هر ساله کمک‌های نظامی آمریکا به ارزش ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار دریافت می‌کند که میان وزارت دفاع، دستگاه مبارزه با تروریسم و نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان توزیع می‌شود. این کمک‌ها شامل آموزش، تجهیزات و برنامه‌های تقویت توان نظامی است. سالانه حدود ۲۰ هزار نظامی عراقی تحت این برنامه‌ها آموزش می‌بینند. بر اساس داده‌های رسمی آمریکا، عراق بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ بیش از ۱۳.۸ میلیارد دلار کمک نظامی دریافت کرده است.

یک مقام وزارت خارجه عراق نیز به روزنامه «العربی‌الجدید» گفت که آنچه در حال وقوع است، تعلیق بخش بزرگی از کمک‌ها است. به گفته او، واشنگتن اعلام کرده ادامه کمک‌ها را به اقدام بغداد برای انحصار سلاح در دست دولت، مشروط کرده است؛ موضوعی که در واقع به گروه‌های نزدیک به ایران اشاره دارد. این مقام افزود که نیروهای سیاسی عراق به این نتیجه رسیده‌اند که دوره حمایت بی‌قید و شرط آمریکا به پایان رسیده است.

طبق گفته یک مقام کرد در اربیل، با نزدیک شدن سفر «مارک ساوایا» فرستاده ویژه آمریکا به بغداد، واشنگتن در پی فشارهای تازه‌ای بر عراق است. به گفته او، آمریکا از دولت آینده عراق که انتظار می‌رود در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ تشکیل شود، می‌خواهد کنترل سیاسی و نظامی کاملاً در دست نخست‌وزیر باشد، سلاح‌های سنگین گروه‌ها ضبط شود، جذب نیرو متوقف گردد و نفوذ آنها در مناصب حساس دولتی کاهش یابد.

اختلاف در میان گروه‌های شیعی بر سر خلع سلاح

در روزهای اخیر، تغییراتی در موضع برخی رهبران گروه‌های شیعه و گروه‌های شبه‌نظامی دیده شده و بسیاری از چهره‌های برجسته چارچوب هماهنگی از لزوم انحصار سلاح در دست دولت سخن گفته‌اند. اما در مقابل، «کتائب حزب‌الله» و «نجباء» با این رویکرد مخالفت کرده و صراحتاً اعلام کرده‌اند همچنان سلاح خود را حفظ خواهند کرد.

مارک ساوایا در بیانیه‌ای در پلتفرم ایکس، ضمن استقبال از این رویکرد برخی گروه‌ها، تأکید کرد که نیت به‌تنهایی کافی نیست و خلع سلاح باید فراگیر، غیرقابل بازگشت و در چارچوبی ملی انجام شود.

«عباس العرداوی» تحلیلگر نزدیک به چارچوب هماهنگی گفت که پرونده گروه‌های مسلح بخشی از تلاش آمریکا برای بازگرداندن نفوذ خود در عراق است و تصمیم درباره این گروه‌ها یک تاکتیک عراقی و نه نتیجه فشار خارجی است.

در مقابل، «مهند سلّوم» استاد مطالعات امنیتی در اندیشکده دوحه گفت که واشنگتن پس از سال‌ها حمایت، اکنون سیاست شروط سخت‌گیرانه را در پیش گرفته و محدودسازی کمک نظامی نشانه پایان صبر قانونگذاران آمریکاست. او تأکید کرد که تأثیر این اقدام بر گروه‌های مسلح اندک خواهد بود، چراکه آنها منابع مالی مستقل دارند و سهم ثابتی از بودجه عراق نیز دریافت می‌کنند.

پایان پیام/ ۲۶۸