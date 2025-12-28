به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نخست‌وزیر عراق تأکید کرد که روابط بغداد با ایالات متحده دارای ویژگی خاصی است و واشنگتن را شریک راهبردی عراق دانست. وی همچنین از آمریکا خواست در تعامل با ایران رویکردی محترمانه داشته باشد و از تهدید و فشار پرهیز کند.

«محمد شیاع السودانی» در گفت‌وگوی تلویزیونی روز شنبه اظهار داشت که روابط عراق با ایالات متحده دارای خصوصیت ویژه‌ای است؛ زیرا آمریکا در سرنگونی رژیم دیکتاتوری و نیز در مقابله بغداد با گروه تروریستی داعش نقش داشته است.

وی افزود که بغداد تلاش کرده روابط خود با واشنگتن را چه در حوزه امنیتی و چه اقتصادی سامان دهد تا از ظرفیت شرکت‌ها و فناوری‌های آمریکایی بهره‌مند شود.

السودانی تأکید کرد که روابط عراق با ایران و آمریکا قدرتی به بغداد داده تا نقش مهمی در نزدیک کردن دو طرف ایفا کند و گفت که تلاش‌ها برای ترتیب دادن دیداری میان طرفین در بغداد ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد که برخی مسئولان دولت آمریکا در جریان سفر فرستاده آمریکایی «تام باراک» به منطقه، آمادگی خود را برای گفت‌وگو با ایران در بغداد اعلام کرده‌اند.

السودانی تصریح کرد که عراق به آمریکا توصیه کرده با ایران محترمانه رفتار کند و از تهدید دوری جوید؛ زیرا مذاکرات نیازمند اعتماد است و در شرایط تجاوز نظامی امکان‌پذیر نیست. او افزود که ایران نیز آمادگی خود را برای مذاکرات جدی بدون تحمیل یا تهدید و بر پایه اعتماد اعلام کرده است.

نخست‌وزیر عراق ادامه داد: «دولت ما با آرامش در همه پرونده‌ها عمل کرده تا نقش پیشتاز عراق در منطقه بازگردد. امروز عراق بخشی از راه‌حل مشکلات منطقه است، در حالی که پیش‌تر میدان جنگ و تسویه حساب‌ها بود. عراق همچنین بر ضرورت رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به‌عنوان اقدامی حسن‌نیت برای آغاز دوباره مذاکرات میان تهران و واشنگتن تأکید کرده است.»

السودانی همچنین گفت: «روابط عراق با همه برادران عرب بر اساس معیار واحد و ثابت است و هیچ تبعیضی وجود ندارد.» وی تأکید کرد که عراق به عمق عربی خود افتخار می‌کند و منافع بغداد به میزان تعامل کشورهای عربی با آن بستگی دارد.

