به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کرملین اعلام کرد که با ارزیابی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا درباره نزدیک شدن روند توافق صلح با اوکراین موافق است و گفت‌وگوهای پایان دادن به جنگ اوکراین وارد مراحل پایانی شده است. این موضع‌گیری پس از دیدار ترامپ با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین در اقامتگاه مارالاگو در ایالت فلوریدا مطرح شد.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در گفت‌وگو با خبرنگاران تأیید کرد که مسکو با ارزیابی ترامپ هم‌نظر است. وی همچنین گفت که گفت‌وگوی تلفنی دیگری میان «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و ترامپ به‌زودی انجام خواهد شد. پسکوف اعلام کرد که برای دستیابی به صلح، اوکراین باید نیروهای خود را از بخش‌هایی از منطقه «دونباس» (Donbas: دونباس، منطقه شرقی اوکراین) که همچنان در کنترل کی‌یف است، خارج کند.

پسکوف از اظهارنظر درباره جزئیات مربوط به نیروگاه هسته‌ای «زاپوریژیا» (Zaporizhzhia: زاپوریژیا، در جنوب‌شرقی اوکراین) و یا ایجاد منطقه آزاد اقتصادی در دونباس خودداری کرد و گفت شرایط فعلی برای پرداختن به این موضوعات مناسب نیست. بنا بر تخمین ارائه‌شده در خبر، روسیه در حال حاضر حدود یک‌پنجم خاک اوکراین از جمله شبه‌جزیره «کریمه» (Crimea: کریمه، جنوب اوکراین) را در اختیار دارد.

ترامپ نیز هشدار داده است که درصورت عدم توافق، اوکراین ممکن است در ماه‌های آینده بخش‌های بیشتری از خاک خود را از دست بدهد. پسکوف تأکید کرده است که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای تماس میان پوتین و زلنسکی وجود ندارد.

