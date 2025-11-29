کسب پول؛ طرح واقعی ترامپ برای صلح در اوکراین

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا، روز شنبه اعلام کرد که شراکت تجاری میان روسیه، اوکراین و ایالات متحده میتواند سپری در برابر درگیریها باشد، و از اوکراینیها خواست تا از مسیر دیپلماسی برای حل بحران استفاده کنند.
روزنامه وال استریت ژورنال با تیتر «کسب پول نه جنگ: طرح واقعی ترامپ برای صلح در اوکراین» نوشت که ویتکاف تأکید کرده است اوکراینیها برای استقلال خود با شجاعت جنگیدهاند و اکنون زمان تثبیت دستاوردهایشان از راه دیپلماسی فرا رسیده است.
این روزنامه مدعی شد کرملین توانسته کاخ سفید را به پذیرش ایده صلح از طریق تجارت متقاعد کند و رئیسجمهور آمریکا به همراه فرستادهاش ویتکاف به این طرح پیوستهاند؛ موضوعی که به گفته رسانهها موجب ناامیدی اروپا شده است.
ویتکاف همچنین خاطرنشان کرد که اگر روسیه، اوکراین و آمریکا به شرکای تجاری تبدیل شوند، این همکاری میتواند مانعی قدرتمند در برابر هرگونه درگیری باشد، زیرا روسیه منابع عظیم و اراضی گستردهای در اختیار دارد.
پیشتر دولت آمریکا از تدوین طرحی برای حل بحران اوکراین خبر داده بود اما اعلام کرد هنوز جزئیات آن آماده ارائه نیست.
کرملین نیز تأکید کرده که همچنان به مذاکرات پایبند است و به گفتوگوهای «انکوریج» متعهد مانده است. ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در ۲۱ نوامبر اظهار داشت که طرح آمریکا میتواند پایهای برای یک توافق صلح نهایی باشد، هرچند هنوز جزئیات آن با روسیه بررسی نشده است.
پوتین افزود که دولت آمریکا ظاهراً قادر به جلب موافقت کییف نیست و اوکراین و متحدان اروپاییاش همچنان در «توهم» شکست راهبردی روسیه در میدان نبرد به سر میبرند؛ موضعی که به گفته او ناشی از کمبود اطلاعات واقعی درباره شرایط میدانی است.
