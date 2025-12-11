به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ، رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، در دیدارهایی امروز با رهبران و مقامات حدود ۳۰ کشور حامی کی‌یف شرکت کرده است تا در مسیر مذاکرات صلح با روسیه، موضع کشورش را تقویت کند. این مذاکرات همزمان با فشارهای سنگین روسیه در میدان نبرد شرق اوکراین و فشار دیپلماتیک آمریکا انجام می‌شود.

این نشست‌ها پس از گفت‌وگوی زلنسکی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، و همچنین کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان برگزار شد. گروهی از متحدان اوکراین که به عنوان «ائتلاف کشورهای داوطلب» شناخته می‌شوند، در تلاش‌اند تا مذاکرات صلح را هدایت کرده و از تصرف سرزمین‌ها توسط روسیه جلوگیری کنند.

ترامپ بر حل سریع بحران تأکید کرده و گفته است زلنسکی باید واقع‌بین باشد و احتمال واگذاری برخی سرزمین‌ها به روسیه را در نظر بگیرد. با این حال، زلنسکی و مقامات اوکراینی بارها تأکید کرده‌اند که قانون اساسی کشور اجازه هیچ‌گونه واگذاری سرزمین را نمی‌دهد.

صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، این مذاکرات را «لحظه‌ای حساس» توصیف کرده و گفته است که مسائل مربوط به سرزمین‌ها باید توسط رئیس‌جمهور و مردم اوکراین تصمیم‌گیری شود. وی همچنین مدعی شد که گزارش‌ها درباره تنش با ترامپ نادرست است و گفت‌وگوها سازنده بوده است.

در همین حال، روسیه با تمرکز بر شهر استراتژیک پوکروفسک در منطقه دونتسک (در شرق اوکراین) فشار نظامی خود را افزایش داده است. این شهر به‌عنوان یک مرکز لجستیکی سابق، هدف اصلی نیروهای روسی قرار گرفته و تلاش‌ها برای تسلط بر آن ادامه دارد. وزیر خارجه روسیه، سرگئی لاوروف، نیز اعلام کرده است که مسکو «پیشنهادهای اضافی» برای تضمین امنیت جمعی به آمریکا ارائه کرده است، اما جزئیات آن هنوز منتشر نشده است.

اوکراین در پاسخ، نسخه بازبینی‌شده‌ای از طرح صلح خود را به واشنگتن ارسال کرده و زلنسکی تأکید کرده است که کشورش در هفته‌های آینده با کشورهای اروپایی به‌صورت دوجانبه هماهنگی خواهد کرد. در همین راستا، این مقام اوکراینی گفت: «اوکراین با سرعت عمل می‌کند تا از منافع ملی خود دفاع کند».

