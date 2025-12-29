هرگونه تلاش برای تجزیه فلسطین مردود است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش فتح بار دیگر هرگونه تلاش برای تقسیم نوار غزه یا تجزیه بخشهایی از آن را رد کرد و تأکید کرد که این منطقه به همراه کرانه باختری و قدس شرقی بخش جداییناپذیر سرزمین فلسطین است.
طبق بیانیهای که این جنبش امروز دوشنبه منتشر کرد، این موضوع در جریان جلسه کمیته مرکزی این جنبش که عصر یکشنبه در دفتر مرکزی بسیج و سازماندهی در رامالله برگزار شد، مطرح شد. در این جلسه، تحولات سیاسی و امنیتی داخلی و خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این جنبش اعلام کرد: «ما هرگونه تلاش برای تقسیم نوار غزه یا جداسازی بخشهایی از آن را رد میکنیم، زیرا این نوار به همراه کرانه باختری و قدس شرقی بخش جداییناپذیر سرزمین فلسطین است.»
این سازمان از جامعه بینالمللی خواست تا به قطعنامههای مشروعیت بینالمللی و قوانین بینالمللی پایبند باشد و هرگونه اقدام یکجانبه برای تقسیم سرزمینهای فلسطینی را رد کند.
در همین زمینه، کمیته در طول جلسه نسبت به خطر سیاستهای اسرائیل در کرانه باختری و اورشلیم هشدار داد و به اقدامات متعددی از جمله «کشتار، تخریب خانهها و زیرساختها، گسترش شهرکسازی، احداث موانع و دروازههای آهنی، جداسازی مناطق، علاوه بر تروریسم شهرکنشینان مورد حمایت نیروهای اشغالگر» اشاره کرد.
این کمیته همچنین بر ادامه نظارت بر پروندههای زندانیان در زندانهای اسرائیل، با مقامات ذیصلاح، برای تضمین حقوق آنها و کاهش رنجهایشان تأکید کرد.
کمیته مرکزی تصمیم گرفت که برای پیگیری و رسیدگی به مسائل مطرح شده، در جلسه دائمی باقی بماند.
.....................
پایان پیام
نظر شما