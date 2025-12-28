مصر باید برای هر سناریویی آماده باشد، حتی اگر احتمال رویارویی با اسرائیل دور از ذهن به نظر برسد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «حسین هریدی» معاون پیشین وزیر خارجه مصر، ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره قاچاق سلاح به نوار غزه از طریق مرزهای مصر را «اتهاماتی خطرناک» توصیف کرد و نسبت به اهداف سیاسی پشت این ادعاها هشدار داد.

هریدی در گفت‌وگو با برنامه «هذا المساء» تأکید کرد که این ادعاها نیازمند بررسی و تحلیل جدی است، اما در عین حال فراتر از مسائل امنیتی بوده و اهداف سیاسی خاصی را دنبال می‌کند.

وی با تردید در صداقت این ادعاها، آنها را تلاشی برای «آماده‌سازی افکار عمومی اسرائیل جهت رویارویی احتمالی با مصر» دانست، به‌ویژه در شرایطی که تنش‌های منطقه‌ای رو به افزایش است.

هریدی پرسش‌هایی اساسی را مطرح کرد: «این سلاحی که اسرائیل از آن سخن می‌گوید چیست؟ چه نوعی دارد؟ و چگونه قاچاق می‌شود؟» او تأکید کرد که هیچ مدرک ملموس یا شفافیتی در روایت‌های اسرائیلی وجود ندارد.

وی افزود: مصر با نهایت جدیت با این ادعاها برخورد می‌کند، اما هشدار داد که نباید این موضوع به ابزاری برای تشدید لحن خصمانه علیه قاهره تبدیل شود.

هریدی خاطرنشان کرد: «اسرائیل همه جبهه‌ها را گشوده است و بحران، دیگر محدود به غزه نیست، بلکه روابط منطقه‌ای گسترده‌تر از جمله با مصر را نیز دربر گرفته است.»

این دیپلمات مصری همچنین فاش کرد که اسرائیل در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، ادعاهایی را به دولت آمریکا منتقل کرده مبنی بر اینکه ارتش مصر توان نظامی خود را در صحرای سینا تقویت کرده است؛ اقدامی که به گفته او با هدف «بزرگ‌نمایی تهدید مصر» و سوق دادن واشنگتن به اتخاذ مواضع محدودکننده علیه قاهره صورت گرفته است.

هریدی در پایان تأکید کرد که این دیدگاه شخصی اوست، اما مصر باید «برای هر سناریویی آماده باشد»، حتی اگر احتمال رویارویی مستقیم با اسرائیل دور از ذهن به نظر برسد. وی گفت: «هوشیاری و آمادگی تنها گزینه‌های ممکن در شرایط متغیر کنونی هستند.»

