علی و فاطمه؛ عشق و اطاعت دوسویه

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: میان دو زادروز زهرای اطهر وامیر مؤمنان سلام الله علیهما، چهل حدیث درباره فاطمه را پیشکش عاشقان نور می‌کنیم که «کلهم نور واحد» وبه بیان مولانا: نور هر دو، چشم نتوان فرق کرد.

در بخش‌های پیشین این مکتوب، پس از بیان ارزش شناخت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها، نام او، ویژگی‌های او به‌عنوان نور خدا وقلب تپنده پیامبر صلی الله علیه وآله، عشق به او وآثار خشم وخشنودی او، ۲۴ حدیث تقدیم عاشقان اهل بیت علیهم السلام شد.

در بخش پیشین نیز، درباره اطاعت از فاطمه زهرا سلام الله علیهم که به مثابه اطاعت از باری تعالی است، سخن گفتیم، اما این پرسش که چگونه اطاعت علی از فاطمه سلام الله علیهما با اطاعت فاطمه از شوی وامام خود، جمع می‌شود تا یک نظام وسبک زندگی کم‌نظیری را در رهبری و رهروی رقم‌زند، همچنان پاسخ می‌طلبد. در این بخش، سه حدیث دیگر را درباره او ودر پاسخ بدین پرسش می‌خوانیم.

عشق و اطاعت دوسویه

بهترین پاسخ بدین پرسش را باید از زبان خود امیر مؤمنان علی علیه السلام شنید که مطیع ومطاع زهرای اطهر سلام الله علیها بود. امام علی علیه السلام در پاسخ به پرسش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم درباره حضرت فاطمه زهرا علیها السلام، پس از ازدواج آن دو نور تابان واین که زهرا را چگونه یافتی، فرمود: «نعم العون علی طاعة الله». [فاطمه علیها السلام] خوب یاوری در راه اطاعت و بندگی خداست.» این بیان نشان می‌دهد که راز اطاعت علی از فاطمه در آن است که صدیقه طاهره یاوری خوب در راه اطاعت خداست.

چنین باوری زمانی قوی‌تر می‌شود که ایمان فاطمه علیها السلام را ببینیم که در چه جایگاهی است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: « یا سلمان! إن ابنتی فاطمة ملأ الله قلبها وجوارحها إیماناً ویقیناً إلی مشاشها، فتفرغت لطاعة الله». ای سلمان! بی‌گمان، خداوند قلب و اعضای دخترم فاطمه را تا مغز استخوان از ایمان و یقین آکنده است، به گونه‌ای که او غرق در اطاعت خدا شده است.

نیک می‌دانیم که ایمان دارای مراتب و درجاتی است. کسی که ایمان کامل و سرشار داشته باشد، دل از همه چیز کنده، فارغ و یکدله خود را وقف عبادت می‌کند و همه کارهایش رنگ عبادت و پرستش پیدا می‌کند. طبق بیان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم، حضرت زهرا علیهاالسلام از این موهبت الهی برخوردار وغرق در عبادت بود که بالاترین مرتبه ودرجه ایمان است.

از سوی دیگر، فاطمه علیها السلام نیز مطیع دائم علی علیه السلام بوده‌است. از بیان امیر مؤمنان علی علیه السلام برمی‌آید که این اطاعت، صرفا یک کنش حقوقی همسر در برابر شوی خود یا یک مؤمن در برابر ولی وامام خود نبوده، بلکه نمایانگر یک پیوند الهی وعاطفی آرامش‌بخش و نمونه‌ای از سبک زندگی بوده است.

امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید: « فوالله، ما أغضبْتها و لاأکرهتها عَلی أمرٍ حتی قبضها اللّه ـ عزَّ و جلَّ ـ إلیه ولا أغضبتنی ولاعصت لی أمراً ولقد کنت أنظر إلیها فتنکشف عنی الهموم والأحزان.»

امام متقیان علی علیه السلام در بیان خود، با سوگند، از یک رابطه دوجانبه عشق واطاعت سخن می‌گوید: سوگند به خدا که هیچگاه فاطمه را خشمگین واو را وادار به کاری نکردم وهیچ گاه هم او مرا خشمگین نکرد و در هیچ کاری از من سرپیچی ننمود. ومن هرگاه به فاطمه نگاه می‌کردم، غم واندوه از من زدوده می‌شد.

این عشق و اطاعت دوسویه ودر کنار آن وانداشتن همسر به کاری وعدم نافرمانی همسر، بهترین سبک زندگی برای خانواده مؤمن طراز مکتب ولایت است که جز شادی وشعف، حتی از نگاه به چهره همدیگر برنمی‌آورد.

به قلم: محمدمهدی شریعتمدار

................

پایان پیام