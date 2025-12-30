به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ میان دو زادروز زهرای اطهر وامیر مؤمنان سلام الله علیهما، چهل حدیث درباره فاطمه را پیشکش عاشقان نور می‌کنیم که «کلهم نور واحد» وبه بیان مولانا: نور هر دو، چشم نتوان فرق کرد.

در بخش‌های پیشین این مکتوب، ضمن بیان ارزش شناخت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها، نام او، ویژگی‌های او به‌عنوان نور خدا وقلب تپنده پیامبر صلی الله علیه وآله وسرور زنان وعزیزترین مردم، عشق به او وآثار خشم وخشنودی او، این که او کانون عشق است واطاعت او اطاعت خداوند است ۲۷ حدیث تقدیم عاشقان اهل بیت علیهم السلام شد.

در بخش پیشین گفتیم که رابطه علی وفاطمه سلام الله علیهما، فراتر از یک پیوند اجتماعی زناشویی یا رابطه حقوقی امام ومؤمن است. این رابطه عشق واطاعت دوسویه، نشانگر یک سبک زندگی است که باید سرمشق هر انسان مؤمنی باشد.

سبک زندگی فاطمی

در این بخش، از سبک زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها، چهار حدیث را که نشانگر روش او در عبادت، نحوه تعامل او با فرهنگ ایثار وشهادت،‌فرهنگ تربیتی او با کودکان ونقش او در خانه است، تقدیم شما می‌کنیم. نقش سیاسی و اجتماعی او مجال دیگری می‌طلبد و کافی است، سخنان او در دفاع از ولایت یا خطبه فدک او را بازخوانی کرد.

در زمینه عبادت، نمونه‌ای را درباره تسبیحات حضرت زهرا علیها السلام ذکر می‌کنیم. امام محمد باقر علیه السلام می‌فرماید: «ما عبد الله بشیء من التحمید أفضل من تسبیح فاطمة علیهاالسلام». عبادتی در حمد و ستایش خداوند برتر از تسبیح فاطمه علیها السلام نبوده است.»

در کنار این جایگاه معنوی که ذکر صدیقه طاهره را افضل عبادات حمد خدا می‌داند، توجه او به زیارت شهیدان هم که آمیزه‌ای از عبادت ذات اقدس الهی وحمایت از ایثار و جهاد و شهادت است که آن‌هم نوعی دیگر از عبادت الهی است، قابل توجه است.

امام صادق علیه السلام در این باره می‌فرماید: «إن فاطمة کانت تأتی قبور الشهداء فی کل غداة سبت.» فاطمه در هر بامداد شنبه به مزار شهیدان می‌رفت.»

علاوه بر ابعاد معنوی، توجه به سبک زندگی او در خانه و خانواده هم درس‌آموز است. انجام کارهای سخت خانه یکی از ابعاد سبک زندگی اوست که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام دراین زمینه، درباره حضرت فاطمه زهرا علیها السلام می‌فرماید: « إنها استقت بالقربة حتی أثر فی صدرها، وطحنت بالرحی حتی مجلت یدها، وکسحت البیت حتی أغبرت ثیابها، وأوقدت النار تحت القدر حتی دکنت ثیابها، فأصابها من ذلک ضرر شدید.»

زهرا آن‌قدر با مشک آب‌کشید که اثر آن در سینه‌اش آشکار شد وچندان با دست خود آسیاب کرد که دستهایش پینه زد وآن قدر خانه را جاروب کرد که لباس‌هایش خاک آلود گردید وچندان آتش در زیر دیگ روشن کرد که لباس‌هایش سیاه ودودآلود شد واز این کارها رنج وسختی زیادی به‌ او رسید.»

اما نقش تربیتی فاطمه علیها السلام تا نسل‌ها خردسالان را در زیر بال و پر خود دارد. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «إن أطفال شیعتنا من المؤمنین تربیهم فاطمة علیها السلام.» بی‌شک خردسالان شیعیان مؤمن ما را فاطمه پرورش می دهد.»

جز عبادت و ذکر و پاسداشت ایثار و شهادت و به‌دوش کشیدن بار سنگین زندگی در خانواده ونقش تربیتی، دهها نمونه از زمینه‌های سبک زندگی فاطمی را می‌توان برشمرد که به همین چند نمونه بسنده می‌کنیم.

