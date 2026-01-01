فاطمه(س)؛ شوق بهشت و بشارت شفاعت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ میان دو زادروز زهرای اطهر وامیر مؤمنان سلام الله علیهما، چهل حدیث درباره فاطمه را پیشکش عاشقان نور می‌کنیم که «کلهم نور واحد» وبه بیان مولانا: نور هر دو، چشم نتوان فرق کرد.

در بخش‌های پیشین این مکتوب، ضمن بیان ارزش شناخت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها، نام او، ویژگی‌های او به‌عنوان نور خدا و قلب تپنده پیامبر صلی الله علیه وآله و سرور زنان وعزیزترین مردم، عشق به او و آثار خشم وخشنودی او، این که او کانون عشق است و اطاعت او اطاعت خداوند است، ۳۱ حدیث تقدیم عاشقان اهل بیت علیهم السلام شد.

در آخرین بخش، با بیان رابطه علی وفاطمه سلام الله علیهما که فراتر از یک پیوند اجتماعی زناشویی یا رابطه حقوقی امام و مؤمن و رابطه عشق و اطاعت دوسویه است، از سبک زندگی علوی و فاطمی گفتیم که باید سرمشق هر انسان مؤمنی باشد. در یادداشت امروز هم سه حدیث دیگر درباره عظمت صدیقه کبری سلام الله علیها را با هم مرور می‌کنیم.

فاطمه علیها السلام با آن خصال، چنان جایگاهی می‌یابد که او را صدیقه می‌نامند و سرنوشتی جز شهادت برای او منصور نیست. امام کاظم علیه السلام می فرماید: «إن فاطمة صدیقة شهیدة.» فاطمه بانوی بسیار راست گویی است که به شهادت می‌رسد.

فراتر از آن، در حالی که منتهای آرزوی هر انسان مسلمان، شوق فوز و استقرار در بهشت برین است، این بهشت است که به وجود نازنین فاطمه علیها السلام اشتیاق دارد. در این زمینه پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می‌فرمایند: «اشتاقت الجنة إلی أربع من النساء: مریم بنت عمران، و آسیة بنت مزاحم زوجة فرعون وخدیجة بنت خویلد وفاطمة بنت محمد صلی الله علیه و آله.» بهشت مشتاق چهار زن است: مریم دختر عمران، آسیه دختر مزاحم و زن فرعون، خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله.»

برکات چنین جایگاه بلند بی‌همتایی، شامل مؤمنان هم می‌شود و آن شفاعت فاطمه علیها السلام است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله‌ فرموده‌اند: «یا فاطمة أبشری فلک عند الله مقام محمود تشفعین فیه لمحبیک وشیعتک.» ای فاطمه مژده باد! که در پیشگاه خدا مقامی شایسته داری که در آن مقام برای دوستان و شیعیانت شفاعت می کنی.

در این حدیث، کاربرد اصطلاح «شیعیان فاطمه»، علاوه بر محبان، گویای آن است که آن وجود گرانقدر، در کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و امیر مؤمنان علی علیه السلام، دارای شأن اطاعت و پیروی و رهبری است.

