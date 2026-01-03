علی(ع) و فاطمه(س)؛ ماه و زهره

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ میان دو زادروز زهرای اطهر و امیر مؤمنان سلام الله علیهما، چهل حدیث درباره فاطمه را پیشکش عاشقان نور می‌کنیم که «کلهم نور واحد» و به بیان مولانا: نور هر دو، چشم نتوان فرق کرد.

در بخش‌های پیشین این مکتوب، ضمن بیان ارزش شناخت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها، نام او، ویژگی‌های او به‌عنوان نور خدا و قلب تپنده پیامبر صلی الله علیه وآله و سرور زنان و عزیزترین مردم، عشق به او و آثار خشم و خشنودی او، این که او کانون عشق است و اطاعت او اطاعت خداوند است و سبک زندگی علوی و فاطمی، عظمت زهرای اطهر سلام الله علیها و شوق بهشت به او و بشارت شفاعت آن وجود نازنین، با نقل ۳۷ حدیث بیان وتقدیم عاشقان اهل بیت علیهم السلام شد.

در یادداشت امروز که یادداشت پایانی این مجموعه است، در تکمیل بیان نسبت حضرت صدیقه طاهره با خدای متعال و جایگاه نبوت و امامت، سه حدیث دیگر درباره نسبت زهرای بتول سلام الله علیها را با امیر مؤمنان علی علیه السلام، با هم مرور می‌کنیم.

افتخار علی به فاطمه علیهما السلام بر لسان امیرالمؤمنین علی در روایات متعدد جاری شده است. نگاه کنید که چگونه او از همسری خود با فاطمه سخن می‌گوید: « أنا زوج البتول سیدة نساء العالمین.» من همسر بتول سرور زنان جهانیان هستم، گویی علی به خود می‌بالد که همسر سرور زنان جهان شده است.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نیز بیان زیبایی درباره وجود مقدس پنج تن آل کساء دارند: « أنا الشمس و علی القمر و فاطمة الزهرة و الفرقدان الحسن و الحسین.» من خورشیدم و علی ماه و فاطمه زهره (ناهید) و حسن و حسین دو ستاره نورافشان فرقد هستند.

همچنین درباره همتایی این دو گوهر تابناک، روایات متعددی آمده است که نشان می‌دهد، علی علیه السلام شایسته‌ترین انسان برای همسری فاطمه علیها السلام بوده است. امام صادق علیه السلام در این زمینه می‌فرماید: «لولا أن أمیرالمؤمنین تزوجها لما کان لها کفو إلی یوم القیامة علی وجه الأرض من آدم فمن دونه.» اگر امیرالمؤمنین فاطمه را به ازدواج خود درنیاورده‌بود، تا روز قیامت، بر روی زمین، از آدم تا پس از او، برای فاطمه همتایی نبود.

از همین روست که در روایاتی چند آمده است که پیوند این دو وجود مقدس، پیوندی آسمانی و به دستور الهی بوده است.

در چهل حدیث منتخبی که در این یادداشت‌های دوازده‌گانه تقدیم شد، تلاش شد که ارزش وجود فاطمه سلام الله علیها وتاثیرات او، ایمان به او و سبک زندگی او در زندگی مؤمنان بیان شود، فاطمه‌ای که نور او نور خداست، پاره‌تن پیامبر صلی الله علیه وآله است و مطیع و مطاع مقام ولایت و تنها کفو و همتای اوست.

باشد که در زادروز امیر مؤمنان مولای متقیان علی علیه السلام بتوانیم سبک زندگی و راه او و همسرش فاطمه را سرمشق خود قرار دهیم.

