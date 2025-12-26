خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا:

میان دو زادروز زهرای اطهر وامیر مؤمنان سلام الله علیهما، چهل حدیث درباره فاطمه را پیشکش عاشقان نور می‌کنیم که «کلهم نور واحد» وبه بیان مولانا: نور هر دو، چشم نتوان فرق کرد.

در بخش‌های پیشین این مکتوب، پس از بیان مقدمه‌ای درباره اهمیت وارزش شناخت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها که برابر با درک لیلة القدر است، پیرامون نام او، ویژگی‌های او به‌عنوان نور خدا وقلب تپنده پیامبر صلی الله علیه وآله، سرور زنان وعزیزترین مردم و روایات عشق به او وآثار خشم خوشنودی او، با ذکر ۲۵ حدیث مطالبی تقدیم عاشقان اهل بیت علیهم السلام گردید. در این بخش، سه حدیث دیگر را درباره او می‌خوانیم.

اطاعت فاطمه(س) اطاعت خداوند است

خوشتر آن بود که پس از بیان نور خدا وقلب پیامبر بودن زهرای اطهر سلام الله علیها، درباره نسبت او با ولایت وعلی علیه السلام احادیثی ذکر کنیم، اما این را به ایام میلاد امام متقین وامی‌گذاریم.

در این قسمت به این پرسش پاسخ می‌دهیم، آیا کسی که خشم وخشنودی او خشم وخشنودی خداوند متعال است، فارغ از مکانت تکوینی ومنزلت معرفتی او، شایسته اطاعت نیست؟

امام باقر علیه السلام می‌فرماید: «ولقد کانت مفروضة الطاعة علی جمیع من خلق الله من الجن والإنس والطیر والوحش والأنبیاء والملائکة». اطاعت از فاطمه علیها السلام بر تمامی آفریدگان خدا از جن وآدمیان وپرندگان ووحوش وپیامبران وفرشتگان واجب است.

این حدیث بر منزلت آن حضرت، نه تنها در تشریع که در تکوین وتسلط بر همه موجودات، از جن وانس وحتی جانوران وفرشتگان دلالت دارد ولزوم اطاعت او شامل کل ابنای بشر، حتی پیامبران می‌شود.

آیه مباهله نیز دلالت دارد بر این که فاطمه زهرا به نصب خداوند، حجت و برهان بر حقانیت دین اسلام است وپیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم به‌وسیله وجود شریف او بر نصاری و اهل کتاب احتجاج می‌نماید. خداوند حجیت خویش را در دین اسلام منحصر به نبی اکرم نمی‌فرماید بلکه همه پنج تن آل عبا را حجت بر دین خود قرار می‌دهد، زیرا این مقتضای همراهی علی، فاطمه و حسنین علیهم السلام با پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله در واقعه کساء است. امام حسن عسکری علیه السلام نیز می‌فرماید: «نحن حجج الله علی الخلق وجدتنا فاطمة حجة علینا». بر اساس این بیان که امامان علیهم السلام حجج الهی بر خلایقند وصدیقه طاهره حجت بر آنان است، آن وجود ارجمند را باید حجة الحجج الهی دانست.

هم از این روست که دستورهای فاطمه علیها السلام حتی برای علی علیه السلام نیز واجب الاطاعه است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خطاب به علی علیه السلام می‌فرماید: « یا علی أنفذ ما أمرتک به فاطمة فقد أمرتها بأشیاء أمر بها جبرئیل علیه السلام». ای علی! آنچه را فاطمه بدان امر می کند، انجام ده; زیرا من چیزهایی به او امر کرده‌ام که جبرئیل علیه السلام به آنها امر کرده است».

این بیان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم اولا افاده وجوب اطاعت از فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌کند وثانیا به معنای آن است که دستور فاطمه صدیقه، دستور پیامبر اکرم وخدای متعال است. معنای سخن پیامبر که از خود نمی‌گوید وهر آنچه هست، وحی الهی است، جز این نمی‌تواند باشد. اطاعت از فاطمه اطاعت از خداوند است.

در قسمت بعد، اشاره خواهیم کرد که همین زهرای مطیع امیر مؤمنان علیهما السلام، چگونه خود مطیع شوی وامام خود بود.

محمدمهدی شریعتمدار

