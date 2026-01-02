حضور فاطمه(س) بر بالین مؤمنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ میان دو زادروز زهرای اطهر وامیر مؤمنان سلام الله علیهما، چهل حدیث درباره فاطمه را پیشکش عاشقان نور می‌کنیم که «کلهم نور واحد» و به بیان مولانا: نور هر دو، چشم نتوان فرق کرد.

در بخش‌های پیشین این مکتوب، ضمن بیان ارزش شناخت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها، نام او، ویژگی‌های او به‌عنوان نور خدا وقلب تپنده پیامبر صلی الله علیه وآله و سرور زنان وعزیزترین مردم، عشق به او و آثار خشم وخشنودی او، این که او کانون عشق است و اطاعت او اطاعت خداوند است وسبک زندگی علوی و فاطمی، با نقل ۳۴ حدیث بیان و تقدیم عاشقان اهل بیت علیهم السلام شد.

در آخرین بخش، به بیان عظمت زهرای اطهر سلام الله علیها و شوق بهشت به او و بشارت شفاعت آن وجود نازنین پرداختیم. در یادداشت امروز هم سه حدیث دیگر درباره عظمت صدیقه کبری سلام الله علیها را با هم مرور می‌کنیم.

درباره وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها که بهشت اشتیاق به دیدن او دارد، امام رضا علیه السلام در مقام بیان نحوه حمل و تدفین جسد مطهر آن دخت رسول خدا صلی الله علیه و آله، از درود وصلوات بر او چنین یاد می‌کند: صلوات الله علیها وعلی أبیها وبعلها وبنیها.

هم از این روست که زیارت فاطمه علیها السلام ارزش والایی مانند زیارت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله دارد. خود پیامبر اکرم می‌فرماید: « من زار فاطمة فکأنما زارنی.» هر کس فاطمه را زیارت کند، مانند این است که مرا زیارت کرده است.

و کیست که نداند مقام زیارت خاتم پیامبران الهی را؟ خود پیامبر اکرم در پاسخ امام حسین علیه السلام درباره پاداش زائرین او می‌فرماید: فرزندم! هرکس مرا در زمان حیات یا بعد از رحلتم زیارت کند، یا پدر وبرادرت و تو را زیارت کند، من روز قیامت او را در سخت‌ترین شرایط زیارت کرده و از گناهانش نجات می دهم. امام صادق علیه السلام نیز به نقل از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وعده شفاعت زائران او را داده است. امام باقر علیه السلام نیز جزای زائر پیامبر را بهشت می‌داند. از سوی دیگر، سستی و کاهلی در زیارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم تاوان سنگینی دارد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هرکس برای انجام اعمال حج به مکه بیاید و مرا در مدینه زیارت نکند، در روز قیامت از او روی برمی‌گردانم. امام زین‌العابدین نیز زیارت قبر رسول‌الله را همانند دیدار او در زمان حیات می‌داند وامام باقر آن را برابر حج معرفی می‌کند و از همه مهم‌تر امام صادق زیارت او را به سان زیارت خداوند متعال در عرش اعلا می‌داند.

روشن است که فاطمه علیها السلام با این عظمت اگر بر بالین آدمی حضور یابد، چه سعادتی نصیب انسان خواهد شد. امام باقر و امام صادق علیهما السلام می فرمایند: «حرام علی روح أن تفارق جسدها حتی تری الخمسة: محمدًا وعلیًا وفاطمة وحسنًا وحسینًا بحیث تقر عینها أو تسخن عینها.» حرام است که روح از بدن جدا شود، مگر آن‌که پنج تن را ببیند: محمد وعلی وفاطمه وحسن وحسین علیهم السلام را، آن هم به گونه‌ای که یا چشم آدمی روشن یا تاریک و محزون شود.

دعا کنیم که در هنگام بقاء الله، به لقای اولیاء الله واصحاب کسا نایل شویم.

محمدمهدی شریعتمدار

