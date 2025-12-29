به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای روابط خارجی آمریکا (CFR) و مرکز «اقدام پیشگیرانه» در تازهترین گزارش ارزیابی بحرانهای جهانی خود اعلام کردهاند که احتمال درگیری نظامی میان پاکستان و هند بر سر کشمیر تحت کنترل هند در سال ۲۰۲۶ متوسط است؛ اما پیامدهای آن میتواند بسیار خطرناک و فراتر از منطقه باشد، زیرا هر دو کشور به سلاح هستهای مجهز هستند.
در این گزارش آمده است که تشدید خشونتها و سیاستهای سختگیرانه دولت هند در کشمیر میتواند زمینهساز رویارویی مستقیم میان دهلینو و اسلامآباد شود. نویسندگان گزارش هشدار دادهاند که هرگونه محاسبه اشتباه در این پرونده میتواند دو رقیب دیرینه را بار دیگر به آستانه جنگ بکشاند.
پاکستان و هند در ماه مه سال جاری میلادی پس از حملهای مرگبار به گردشگران در منطقه پاهلگام کشمیر وارد یک درگیری نظامی ۸۷ ساعته شدند. هند مدعی شد عاملان این حمله که منجر به کشته شدن ۲۶ گردشگر شد، از پاکستان وارد کشمیر شده بودند؛ ادعایی که اسلامآباد آن را رد کرده و خواستار انجام تحقیقات بیطرفانه بینالمللی شد.
پاکستان اعلام کرده است که در جریان این تنشها، شش جنگنده هندی، از جمله سه فروند هواپیمای جنگی، و دهها پهپاد را هدف قرار داده است. این درگیری سرانجام در دهم ماه مه با میانجیگری آمریکا و توافق آتشبس میان دو طرف پایان یافت.
بخش دیگری از گزارش شورای روابط خارجی آمریکا به تنشهای فزاینده میان پاکستان و طالبان افغانستان اختصاص یافته است. در این بخش، احتمال ازسرگیری درگیریهای مرزی میان دو طرف «متوسط» ارزیابی شده، اما تأثیر آن بر ثبات کلی منطقه «کم» عنوان شده است؛ هرچند گزارش هشدار میدهد که ادامه بیثباتی میتواند روابط اسلامآباد و کابل را بیش از پیش متشنج کند.
بر اساس این گزارش، درگیریهای مرزی میان پاکستان و طالبان در اکتبر سال گذشته شدت گرفت. مقامهای پاکستانی مدعیاند که در این درگیریها ۲۳ نظامی پاکستان کشته شدهاند و بیش از ۲۰۰ عضو طالبان و نیروهای وابسته به آن جان باختهاند. اسلامآباد همچنین اعلام کرده که در پاسخ به این حملات، «حملات دقیق» را در عمق خاک افغانستان انجام داده و مواضعی در قندهار و کابل را هدف قرار داده است.
در مقابل، طالبان روایت متفاوتی ارائه کرده و گفتهاند که در این درگیریها ۵۸ سرباز پاکستانی کشته شدهاند. طالبان همچنین مدعی هستند که حملات پاکستان به داخل افغانستان موجب کشته شدن دستکم ۱۲ غیرنظامی و زخمی شدن بیش از ۱۰۰ تن دیگر شده است؛ آماری که از سوی پاکستان تأیید نشده و اختلاف قابلتوجهی میان روایت دو طرف وجود دارد.
در بخش پایانی این گزارش، شورای روابط خارجی آمریکا به سایر بحرانهای بالقوه سال آینده نیز اشاره کرده است؛ از جمله ادامه خشونتهای اسرائیل در غزه و کرانه باختری، جنگ روسیه و اوکراین، احتمال اقدام نظامی آمریکا در ونزوئلا و افزایش خشونتهای سیاسی در داخل ایالات متحده. این اندیشکده هشدار داده است که همزمانی این بحرانها میتواند تهدیدات جدی برای صلح جهانی و امنیت ملی آمریکا ایجاد کند.
