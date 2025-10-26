به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که مذاکرات صلح میان هیأتهای طالبان و پاکستان وارد دومین روز خود در استانبول شده است، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا اظهار داشت که بحران میان افغانستان و پاکستان را بهسرعت حل خواهد کرد.
اظهارات ترامپ در حاشیه اجلاس آسهآن
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز یکشنبه در حاشیه اجلاس آسهآن (انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا) که در کوالالامپور، پایتخت مالزی برگزار شد، با اشاره به تنشهای میان طالبان و پاکستان گفت: «شنیدهام که پاکستان و افغانستان شروع به همکاری کردهاند. اما من خیلی سریع این مشکل را حل خواهم کرد.»
وی این سخنان را در جریان مراسم امضای توافقنامه صلح میان تایلند و کامبوج بیان کرد و در ادامه افزود: «رهبران پاکستان انسانهای بزرگی هستند.»
مذاکرات بینتیجه در استانبول
رسانههای پاکستانی گزارش دادند که دومین روز مذاکرات میان هیأتهای طالبان و پاکستان در استانبول بدون دستیابی به نتیجهای مشخص پایان یافت. تنها توافق حاصلشده در این دور از گفتوگوها، ادامه مذاکرات در روزهای آینده بوده است.
این مذاکرات ادامه نشست قبلی در دوحه بهشمار میرود؛ نشستی که در آن طرفین پس از بیش از یک هفته درگیریهای مرزی، بر سر آتشبس فوری به توافق رسیده بودند.
افزایش تنشها در مرز افغانستان و پاکستان
تنشها میان طالبان و پاکستان در تاریخ ۱۲ اکتبر (۲۰ مهرماه) به اوج خود رسید. در این تاریخ، نیروهای پاکستانی حملاتی را علیه پاسگاههای مرزی طالبان انجام دادند. در پی این حملات، دو طرف یکدیگر را به آغاز درگیری متهم کردند و اعلام شد که در جریان درگیریهای پراکنده یکهفتهای، دهها نفر از هر دو طرف کشته شدهاند.
