پاکستان به بیانیه مشترک هند و طالبان واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه پاکستان امروز شنبه، ۱۹ مهرماه، در بیانیه‌ای مخالفت شدید خود را درباره «کشمیر و جامو» که طالبان آن را قلمرو هند خوانده‌اند، ابراز کرده است.

این وزارت افزوده که پاکستان نگرانی خود را در خصوص بیانیه هند و طالبان به سفیر این گروه در اسلام‌آباد رسانده است.

وزارت خارجه پاکستان اضافه کرده است: «ما اظهارات امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، که گفته تروریسم مشکل داخلی پاکستان است، رد می‌کنیم.»

این وزارت خاطرنشان کرده است که طالبان افغان به گروه تحریک طالبان پاکستانی پناه داده‌اند.

پاکستان تی‌تی‌پی را گروه مورد حمایت هند دانسته و از طالبان خواسته است که از فعالیت این گروه جلوگیری کنند.

این بیانیه در حالی صادر شده که امیرخان متقی به هند سفر کرده و با وزیر خارجه آن کشور دیدار کرده است.

پس از سفر متقی به هند، کابل و پکتیکا شاهد حملات هوایی پاکستان بودند و همچنین درگیری‌های مرزی میان دو طرف نیز رخ داده است.

