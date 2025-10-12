سخنگوی طالبان: به درخواست قطر و عربستان جنگ با پاکستان را متوقف کردیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان صبح امروز(۲۰ مهر) در یک نشست خبری حق پاسخ به نقض حریم هوایی افغانستان را بروی حکومت طالبان محفوظ دانست و اعلام آتش بس را در راستای پاسخ مثبت به درخواست قطر و عرستان عنوان کرد.

وی با اشاره به حملات گسترده شب گذشته نیروهای طالبان به پایگاه‌های مرزی پاکستان، این حملات را پاسخ به تجاوزات پاکستان به حریم هوایی کابل و انفجارهای پنجشنبه شب در بازار پکتیکا توسط پاکستان دانست.

سخنگوی ارشد طالبان گفت بر اساس اخباری که به من رسیده، در درگیری‌های شب گذشته میان نیروهای امارت اسلامی و نظامیان پاکستانی،۲۵ پایگاه پاکستانی را تصرف کردیم و ۵۸ سرباز پاکستانی کشته و ۳۰ تن دیگر زخمی شدند و توانستیم خسارات سنگینی بر آنان وارد کنیم.

مجاهد افزود که در این عملیات، مقدار قابل توجهی سلاح نیز به‌دست نیروهای امارت اسلامی افتاده است.

به گفته‌ی او در این درگیری‌ها که در ۷ نقطه مرزی جریان داشت، بیش از ۲۰ تن از نیروهای طالبان نیز کشته یا زخمی شده‌اند.

مجاهد در ادامه اعلام آتش بس را به درخواست کشورهای قطر و عربستان دانست و گفت که اگر باز هم به حریم و خاک افغانستان تجاوز شود، پاسخ درخور خواهیم داد و این برای همه جهان معلوم است.

این سخنان مجاهد در حالی گفته می‌شد که صبح امروز حملات پاکستان به مواضع طلبان در مرز افغانستان در حال انجام بود.

سخنگوی طالبان در این نشست به آموزش و تجهیز نیروهای تروریستی داعش در خاک پاکستان تصریح کرده و افزود که بر اساس اطلاعات دقیقی که داریم، افراد آموزش دیده در پایگاه‌های کراچی و اسلام آباد بودند که انفجارهای کرمان در سالروز سردار سلیمانی و حملات مسکو را انجام دادند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره واگذاری پایگاه بگرام به آمریکا تأکید کرد که حتی یک وجب از خاک افغانستان را به خارجی‌ها نمی‌دهیم و هیچ خارجی در لباس نظامی را در کشور نمی‌پذیریم؛ اما خواستار گسترش روابط دیپلماتیک و اقتصادی با تمام کشورها از جمله آمریکا هستیم.

