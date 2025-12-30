پس از استقرار نیروهای امنیتی سوریه، آرامش به لاذقیه بازگشت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شهر لاذقیه سوریه پس از حملات و آشوب‌هایی که محله‌های علوی‌نشین را درگیر کرده بود، دوباره به آرامش رسید. این حوادث در جریان اعتراضاتی با شعار فدرالیسم و پایان دادن به «قتل و نقض حقوق علویان» رخ داد.

بر اساس گزارش ساکنان لاذقیه به خبرگزاری فرانسه، محله‌های علوی در لاذقیه هدف حملات و غارت قرار گرفتند اما با استقرار گسترده نیروهای امنیتی، آرامش به شهر بازگشت. تلویزیون رسمی سوریه نیز تأکید کرد: «آرامش به شهر لاذقیه بازگشته است.»

این حملات یک روز پس از کشته شدن سه نفر در اعتراضات علوی‌ها رخ داد. شاهدان از تخریب خودروها و اموال خبر دادند و محمد، ساکن محله الرمل، گفت: «ده‌ها نفر اقدام به شکستن، ضرب و شلیک گلوله کردند؛ همه اینها درست زیر خانه ما اتفاق افتاد.» دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در جریان خشونت‌های روز دوشنبه سه نفر زخمی شدند.

از سوی دیگر، شیخ غزال غزال، رئیس شورای اسلامی علویان در سوریه، در پیامی ویدئویی از هوادارانش خواست آرامش خود را حفظ کنند و در خانه بمانند.

مقامات سوریه نیز اعلام کردند که نیروهای امنیتی در چندین محله لاذقیه مستقر شده‌اند تا امنیت و ثبات را تضمین کنند و از جان و مال شهروندان حفاظت نمایند.

لاذقیه بزرگ‌ترین استان در منطقه ساحل سوریه و پایگاه اصلی طایفه علوی است که خاندان اسد به آن تعلق دارد. حسام، یکی از ساکنان شهر، گفت: «ما ترسیده‌ایم، خواهان ثبات و همزیستی هستیم و می‌خواهیم مردم یکدیگر را دوست داشته باشند.» او از دولت خواست مسئولیت خود را در جداسازی و حفاظت از مردم ایفا کند.

روز یکشنبه نیز علویان به دعوت شیخ غزال در لاذقیه تظاهراتی برگزار کردند؛ این تجمع دو روز پس از انفجار در مسجدی متعلق به این اقلیت بود که به کشته شدن هشت نفر انجامید.

گفتنی است از زمان سقوط بشار اسد، گزارش‌هایی از ربایش و قتل علویان در حمص و دیگر مناطق منتشر شده است. سوریه موج‌های خونینی از خشونت‌های فرقه‌ای را تجربه کرده است؛ از جمله در ماه مارس، زمانی که غیرنظامیان علوی در ساحل هدف قرار گرفتند. کمیته ملی تحقیق اعلام کرده دست‌کم 1426 علوی در این خشونت‌ها کشته شدند، در حالی که دیده‌بان حقوق بشر، شمار قربانیان را بیش از 1700 نفر برآورد کرده است.

