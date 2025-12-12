کشته شدن یک نیروی امنیتی حکومت جولانی در استان لاذقیه سوریه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان عملیاتی که توسط سازمان امنیت داخلی حکومت جولانی در منطقه القرداحه در حومه استان لاذقیه در شمال غرب سوریه، انجام گردید، یکی از نیروهای امنیتی حکومت جولانی کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند.

نورالدین بریمو، مسئول روابط عمومی استان لاذقیه، به روزنامه «العربی الجدید» گفت که یک عضو نیروهای امنیت داخلی حکومت جولانی در منطقه القرداحه کشته شد، بدون آن که جزئیات بیشتری درباره حادثه ارائه دهد.

منابع مطلع به «العربی الجدید» تأیید کردند که یک گشت سازمان امنیت داخلی در جریان اجرای عملیات امنیتی علیه گروهی به رهبری «رئبال اسمندر» از فرماندهان سابق حکومت بشار اسد در روستای «عین الحیاة» در منطقه القرداحه هدف تیراندازی قرار گرفت، که منجر به کشته شدن یک عضو و زخمی شدن دیگران از اعضای گشت شد.

این منابع افزودند که سازمان امنیت داخلی حکومت جولانی پس از درگیری با گروه مسلح، حدود هشت جوان از منطقه را بازداشت کرده، اما موفق به دستگیری فرد موردنظر نشد، در حالی که نیروهای کمکی امنیتی نیز به محل حادثه رسیدند.

