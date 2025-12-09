به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نهادهای آموزشی و رسمی در مناطق ساحل سوریه با صدور دستورالعمل‌های جدید، کارمندان و معلمان را به حضور کامل در محل کار ملزم کرده و تهدید کرده‌اند که در صورت غیبت، اقدامات تنبیهی تا حد اخراج در انتظار آنان خواهد بود.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طایفه علوی در پاسخ به فراخوان «شیخ غزال غزال» رئیس شورای اسلامی علویان، دست به اعتصاب پنج‌روزه زده‌اند.

منابع محلی وابسته به دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش دادند که مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات دولتی در ساحل سوریه، کارمندان را از مرخصی گرفتن تحت هر شرایطی منع کرده و هشدار داده‌اند که غیبت می‌تواند منجر به اخراج شود. این نهادها دلیل سختگیری خود را «لزوم تکمیل داده‌های کارمندان و انجام امور اداری مرتبط با حقوق» عنوان کرده‌اند.

گفتنی است اعتصاب پنج‌روزه که مناطق لاذقیه، جبله، طرطوس، صافیتا، دریکیش و همچنین غرب حماه به‌ویژه شهر مصیاف و اطراف آن را دربر گرفته، به‌عنوان واکنشی به سلسله رخدادهایی توصیف شده که مردم آن را «توهین‌آمیز» دانسته‌اند.

به گفته منابع محلی، این اعتصاب برای بسیاری از علویان اقدامی اعتراضی و نمادی از خشم و نارضایتی بوده و به‌عنوان بخشی از یک حرکت اجتماعی در حال گسترش در میان این طایفه تلقی می‌شود.

