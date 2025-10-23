یورش نظامیان اشغالگر به کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری حمله‌ور شدند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که نظامیان رژیم صهیویستی به مناطقی از شهر الخلیل و شرق نابلس و نیز طوباس در کرانه باختری یورش بردند.

این منابع از زخمی شدن سه فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به حومه اردوگاه قلندیا در شمال قدس اشغالی خبر دادند.

منابع مذکور به درگیری میان جوانان فلسطینی و اشغالگران در ورودی این اردوگاه اشاره کردند.

این در حالی است که مرکز اطلاعات فلسطین «مُعطی» گزارش داد که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۳۰ مهرماه)، ۵ هزار و ۸۳۴ مورد یورش و حمله توسط شهرک‌نشینان در سراسر کرانه باختری به ثبت رسیده است.

......................

پایان پیام / ۳۴۸