به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش آمریکا اعلام کرده است که در تازهترین حمله هوایی خود به یک قایق در آبهای اقیانوس آرام شرقی، دو نفر دیگر را کشته است؛ اقدامی که در ادامه سلسله حملات دولت «دونالد ترامپ» انجام شده و بدون ارائه هرگونه سند قابل راستیآزمایی، افراد کشتهشده «قاچاقچی مواد مخدر» معرفی شدهاند. این حمله سیاُمین عملیات از این نوع بوده که از ابتدای سپتامبر تاکنون صورت گرفته است.
این حمله بنا بر اعلام «ستاد فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا» (SOUTHCOM) به دستور «پیت هگست» وزیر دفاع دولت ترامپ انجام شده و آمریکا آن را حملهای «مرگبار و هدفمند» علیه یک شناور در آبهای بینالمللی معرفی کرده است. در اطلاعیه این فرماندهی ادعا شده که اطلاعات امنیتی مسیر حرکت این قایق را در «مسیرهای شناختهشده قاچاق مواد مخدر» در اقیانوس آرام تأیید کرده است؛ ادعایی که هیچ مدرک عمومی و مستقلی برای آن ارائه نشده است.
طبق آمار رسمی دولت ترامپ، از ابتدای این عملیاتها تاکنون ۱۰۷ نفر در ۳۰ حمله به قایقها کشته شدهاند. دولت آمریکا تلاش دارد با طرح این ادعا که با «کارتلهای مواد مخدر در حالت جنگ» قرار دارد، این عملیاتها را توجیه کند؛ در حالی که حقوقدانان و برخی اعضای کنگره آمریکا این حملات را «احتمالاً مصداق جنایت جنگی» میدانند و نسبت به مشروعیت این اقدامات هشدار دادهاند.
قطعنامههای مرتبط با محدود کردن اختیارات ترامپ برای انجام این حملات در سنای آمریکا و سپس در مجلس نمایندگان با شکست مواجه شده و اجازه ادامه عملیاتهای مرگبار در آبهای نزدیک به مرزهای ونزوئلا را داده است. همزمان با این حملات، تنش میان دولت ترامپ و دولت ونزوئلا افزایش یافته و اعزام هزاران نظامی و ناو جنگی آمریکا به منطقه نیز گزارش شده است.
ترامپ روز دوشنبه بدون ارائه سند، مدعی تخریب یک «تأسیسات بزرگ» در کشوری نامشخص شده و آن را محل «مبدأ کشتیهای قاچاقچیان» معرفی کرده است. این ادعا هم مانند موارد مشابه، بدون مدرک، جزئیات یا تأیید مستقل مطرح شده است.
کارشناسان معتقدند که تداوم چنین اقداماتی میتواند به گسترش درگیری در منطقه و تشدید تهدید علیه غیرنظامیان بینجامد؛ بهخصوص در شرایطی که هیچیک از این حملات تاکنون با مستندات قابل بررسی برای افکار عمومی همراه نبوده است.
