شکایت رسمی از آمریکا در پی قتل یک ماهیگیر در بمباران کارائیب

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک خانوادۀ کلمبیایی با ثبت شکایتی رسمی در کمیسیون بین‌المللی آمریکایی حقوق بشر اعلام کردند که آلخاندرو کارانسا مدینا، ماهیگیر ۴۲ ساله، در حمله‌ای هوایی که به دستور دولت ترامپ انجام شده بود، «به‌طور غیرقانونی» کشته شده است. این شکایت نخستین اقدام حقوقی علیه سلسله حملات هوایی آمریکاست که در چارچوب عملیات جنجالی واشنگتن در منطقه کارائیب صورت گرفته است.

بنا بر گزارش‌ها، کاخ سفید این حملات را با تکیه بر «چارچوب حقوقی جدید» توجیه کرده؛ چارچوبی که از سوی حقوقدانان مردود دانسته شده و مدعی است هدف حملات، «قاچاق‌بران فوق‌العاده خشن» هستند. از آغاز این کارزار، دولت ترامپ ۲۱ حمله علیه قایق‌هایی انجام داده که مدعی بوده حامل مواد مخدر بوده‌اند؛ حملاتی بدون شناسایی دقیق سرنشینان که اعتراض نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است.

در شکایت ثبت‌شده آمده است که کارانسا مدینا، یک ماهیگیر غیرنظامی، ۱۵ سپتامبر در آب‌های کارائیب نزدیک سواحل کلمبیا هدف حمله قرار گرفت. خانواده او تأکید کرده‌اند که وی تنها برای صید ماهی—از جمله مارلین و تُن—به دریا می‌رفت و هیچ ارتباطی با فعالیت‌های غیرقانونی نداشت. دن کووَالیک، وکیل حقوق بشری آمریکایی، این دادخواست را ثبت کرده و در متن آن نوشته است: «ایالات متحده قایق آلخاندرو را بمباران کرد و او در اثر این حمله کشته شد.»

این شکایت، پیتر برایان هگست، وزیر جنگ دولت ترامپ، را مسئول مستقیم دستور این حملات معرفی کرده و می‌گوید او «بدون دانستن هویت افراد حاضر در قایق‌ها» دستور بمباران و «قتل‌های فراقضایی» را صادر کرده است. همچنین تأکید شده که خودِ ترامپ نیز این اقدامات را «تأیید و تثبیت» کرده و بدین ترتیب «مسئولیت مستقیم» در این حمله دارد—موضوعی که تحلیلگران آن را نشانۀ تداوم سیاست‌های استعماری آمریکا در منطقه می‌دانند.

این شکایت در حالی تنظیم شده که کمیسیون بین‌ آمریکایی حقوق بشر بر حفظ و ارتقای حقوق انسانی در نیم‌کرۀ غربی نظارت دارد و آمریکا نیز همچنان عضو آن است. وکیل پرونده این اقدام را «قدمی مهم برای توقف حملات قایق‌ها» توصیف کرده است. کاخ سفید تاکنون دربارۀ مرگ کارانسا سکوت کرده و تنها یک سخنگوی دولت با حمله به رسانه‌ها، آنها را به «حمایت از تروریست‌های خارجی» متهم کرده است. خانواده کارانسا تأکید دارند او «فردی غیرنظامی و مشغول فعالیت صیادی قانونی» بود و این حمله نقض آشکار قوانین داخلی و بین‌المللی است.

