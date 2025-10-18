به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس‌جمهور ایالات متحده شامگاه شنبه در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» ادعا کرد که ارتش آمریکا یک زیردریایی بسیار بزرگ حامل مواد مخدر را که در مسیر ترانزیتی شناخته‌شده قاچاق مواد مخدر به سمت ایالات متحده در حرکت بود، منهدم کرده است.

وی در این پیام نوشت: «افتخار بزرگی برای من بود که یک زیردریایی بسیار بزرگ حامل مواد مخدر را که در یک مسیر ترانزیتی شناخته‌شده قاچاق مواد مخدر به سمت ایالات متحده در حرکت بود، منهدم کردم.»

ادعای کشته شدن دو نفر و بازگرداندن دو مظنون دیگر

طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه ادعای خود افزود: «چهار تروریست مواد مخدر در این کشتی بودند که ۲ نفر از آنها کشته شدند، در حالی‌که ۲ بازمانده برای بازداشت و پیگرد قانونی به کشورهای مبدا خود، اکوادور و کلمبیا، بازگردانده خواهند شد.»

ادعاهای قبلی درباره حمله به زیردریایی در کارائیب

رئیس‌جمهور آمریکا پیش از این نیز مدعی شده بود که ارتش ایالات متحده یک زیردریایی در دریای کارائیب را که به قاچاق مواد مخدر مبادرت می‌ورزید، نابود کرده است.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که هیچ‌گونه سند یا مدرکی از سوی دولت آمریکا برای اثبات مجرم بودن افراد کشته‌شده یا بازداشت‌شده ارائه نشده است.

تمرکز حملات آمریکا بر قایق‌های مظنون در کارائیب

اقدامات نظامی ایالات متحده در هفته‌های گذشته کاملاً بر حمله به قایق‌هایی متمرکز بوده که مظنون به قاچاق مواد مخدر در آب‌های کارائیب بوده‌اند.

ارتش آمریکا تاکنون چندین قایق را منفجر کرده و بیش از ۲۰ نفر را کشته است، اما هیچ مدرکی دال بر مجرم بودن کشته‌شدگان از سوی واشنگتن ارائه نشده است.

