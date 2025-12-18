تصمیم جنجالی آمریکا؛ ممنوعیت ورود هواداران ایران و ۳ کشور دیگر به جام جهانی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، تصمیمی جنجالی از سوی کاخ سفید واکنشهای گستردهای را در سطح بینالمللی برانگیخته است. دولت ایالات متحده اعلام کرده که هواداران تیمهای ملی ایران و سه کشور دیگر اجازه ورود به خاک آمریکا برای تماشای مسابقات این رویداد جهانی را نخواهند داشت؛ تصمیمی که با ادعای استناد به «ملاحظات امنیت ملی» اتخاذ شده و بهسرعت به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات پیرامون جام جهانی آینده تبدیل شده است.
بر اساس این تصمیم، هواداران تیمهای ملی ایران، هائیتی، سنگال و ساحل عاج در بازه زمانی برگزاری مسابقات از دریافت ویزا و ورود به آمریکا محروم خواهند بود. این در حالی است که ایالات متحده یکی از میزبانان اصلی جام جهانی ۲۰۲۶ به شمار میرود و بخش قابل توجهی از دیدارها قرار است در شهرهای مختلف این کشور برگزار شود. منتقدان میگویند این محدودیت عملاً هزاران هوادار فوتبال را از حضور در ورزشگاهها و حمایت مستقیم از تیمهای ملی خود بازمیدارد.
این اقدام در چارچوب سیاستهای سختگیرانه ویزایی دولت دونالد ترامپ ارزیابی میشود؛ سیاستی که پیشتر نیز دامنه آن گسترش یافته بود. طبق گزارشها، فرمان امضاشده از سوی رئیسجمهور آمریکا، ممنوعیت سفر هواداران عادی کشورهای نامبرده را بهطور کامل اعمال میکند و تنها اعضای رسمی کاروانها، شامل بازیکنان، کادر فنی و خانوادههای درجهیک آنان را از این محدودیت مستثنا میسازد.
واکنشها به این تصمیم محدود به محافل ورزشی نمانده و کارشناسان حقوقی نیز آن را اقدامی خودسرانه و مغایر با اصول رقابتهای بینالمللی توصیف کردهاند. به باور منتقدان، هواداران فوتبال نه تهدید امنیتی محسوب میشوند و نه کنشگران سیاسی؛ بلکه بخشی جداییناپذیر از ماهیت مردمی و فراگیر جام جهانی هستند و حذف آنان، روح این رویداد جهانی را خدشهدار میکند.
از سوی دیگر، رسانههای بینالمللی گزارش دادهاند که احتمال گسترش این فهرست نیز وجود دارد. روزنامه فرانسوی «اکیپ» اعلام کرده در صورت صعود تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو از مرحله پلیآف، این تیم نیز ممکن است مشمول همین محدودیتها شود. موضوعی که میتواند چالش تازهای را پیشروی فیفا قرار دهد و پرسشهایی جدی درباره بیطرفی سیاسی و عدالت در برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ مطرح کند.
