ابتکار مسلمانان ایندیانای آمریکا برای مقابله با پیامدهای تعطیلی دولت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی طولانیترین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ ایالات متحده، مسلمانان ایالت ایندیانا فعالیتهای خیریه خود را گسترش دادهاند. انجمن اسلامی ایندیانا روز شنبه با برگزاری یک برنامه ویژه در مسجد الفجر در شهر ایندیاناپولیس، توزیع مواد غذایی میان خانوادههای نیازمند را افزایش داد.
این انجمن که معمولاً ماهی یکبار به توزیع مواد غذایی میپردازد، اعلام کرده است بهدلیل توقف برنامههای کمک غذایی فدرال (SNAP) در پی تعطیلی دولت، از این پس هر شنبه در طول ماه جاری بستههای غذایی میان خانوادهها توزیع خواهد کرد.
به گفته برگزارکنندگان، بیش از ۲۰۰ خانواده برای دریافت کمکهای غذایی در این برنامه حضور یافتند و گروهی از داوطلبان نیز برای یاریرساندن به خانوادههای آسیبدیده از کاهش مزایا همکاری داشتند.
تعطیلی بیسابقۀ دولت آمریکا موجب شده میلیونها شهروند در ایالتهای مختلف با کمبود کمکهای غذایی روبهرو شوند. همزمان، لغو صدها پرواز در شلوغترین فرودگاههای کشور نگرانیها درباره تأثیرات گستردهتر این بحران بر گردشگری و شبکه حملونقل را افزایش داده است.
دونالد ترامپ اخیرا در پستی در شبکۀ اجتماعی اعلام کرد: بودجه برنامه کمک های غذایی مکمل تنها زمانی پرداخت می شود که افراطی های چپ دموکرات، دولت را بازگشایی کنند. آنها به سادگی می توانند این کار را انجام دهند و قبلا نمی توانستند.
