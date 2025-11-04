به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جامعه مسلمانان دانشگاه هیوستون در ایالت تگزاس آمریکا پس از وقوع حادثه‌ای اسلام‌ستیزانه در یکی از برنامه‌های مذهبی خود، خواستار اقدام فوری مسئولان دانشگاه شدند. این حادثه پنج‌شنبه، ۳۰ اکتبر، در پارک «لین یوسان» داخل محوطه دانشگاه رخ داد.

به گفته انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه هیوستون (MSA)، فردی ناشناس هنگام برگزاری نماز جماعت با استفاده از بلندگو شعارهای توهین‌آمیز علیه اسلام سر داد و نسخه‌ای از قرآن کریم را به داخل آتش پرتاب کرد. در بیانیه این انجمن آمده است: اعضا در حال نماز بودند؛ در لحظه‌ای مقدس از سکوت و تمرکز که هیچ‌کس نمی‌تواند نگاه کند یا واکنش نشان دهد. در همان لحظه، او قرآن را در آتش انداخت. با این حال یکی از اعضای انجمن توانست قرآن را از میان شعله‌ها بیرون بکشد.

انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه هیوستون اعلام کرده فرد مهاجم که در فضای مجازی با نام «سِینت کریس» شناخته می‌شود، پیش‌تر نیز در چند دانشگاه دیگر تگزاس علیه مسلمانان اقدام به تحریک و تهدید کرده بود. این فرد پس از حادثه، ویدیوهایی از این اقدام خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و بخش‌هایی از واقعیت را عامدانه حذف کرده است.

انجمن دانشجویان مسلمان در بیانیه خود ضمن محکومیت این اقدام «برنامه‌ریزی‌شده و نفرت‌انگیز» خواستار آن شد که دانشگاه با انتشار بیانیه رسمی از جامعه مسلمانان حمایت کند، برای آنها فضایی امن و اختصاصی جهت برگزاری برنامه‌های دینی فراهم آورد و از ورود فرد مهاجم به محوطه دانشگاه جلوگیری نماید.

دانشگاه هیوستون در پاسخ به این درخواست‌ها اعلام کرده است که پلیس دانشگاه در حال تحقیق درباره حادثه است و تمامی موارد آزار یا تبعیض علیه دانشجویان با جدیت بررسی خواهد شد. این حادثه در حالی رخ داده است که موج فزاینده اسلام‌هراسی در آمریکا، نگرانی‌ نهادهای مدنی و گروه‌های حقوق بشری را در پی داشته است.

