به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، در پی وقایع اخیر در کشورمان، شماری از تجار، اصناف و بازاریان شیراز میثاق‌نامه‌ای در تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری امضا کردند.

در این میثاق‌نامه آمده است:

بر همگان مبرهن است که بیشترین آسیب‌ها، تلاطمات و نوسانات ارزی و هیجانات اقتصادی متوجه بازاریان می‌شود.

از آنجا که شرایط امروز امنیت اقتصادی بازار و بازاریان را هدف قرار داده است؛ ما تجار و بازاریان شیراز از دولت و مجلس محترم شورای اسلامی انتظار داریم ثبات و پایداری در اقتصاد را اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

امروز، میدان جنگ، میدان اقتصاد است و بی‌ثباتی اقتصادی یعنی تهدید سفره عموم مردم و آسیب جدی به بازار و بازاریان، اما در میانه مطالبه به حقمان نقطه‌ای نیز باید ساتر و شفاف‌تر بیان شود؛ آن هم اینکه جریانات سو و گروهک‌های معاند بدانند بازار شیراز میدان عرض اندام آن‌ها نیست و بازار دیرپای شیراز بیدی نیست که با این با این بادها بلرزد و در خدمت کسانی قرار گیرد که در پوشش مطالبات بازاریان امنیت کسب و کار را هدف قرار دهند.

بازار شیراز همواره مرزبندی مشخصی با دشمنان این ملت را داشته و عمله و پیاده نظام گروهک‌های معاند نخواهد شد.

امید است قوای سه گانه با تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی در میدان خطیر اقتصاد نیز بتواند تهدیدها را رفع و اصناف و کسبه و ملت عزیز ایران را به ساحل امن و آرامش برسانند.

