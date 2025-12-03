سازمان ملل: اشغال جولان توسط اسرائیل غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامهای خواستار پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی در بلندیهای جولان سوریه شد و بر لزوم عقبنشینی کامل ارتش اسرائیل تا خط چهارم ژوئن ۱۹۶۷ تأکید کرد. این قطعنامه ادامه اشغال را "غیرقانونی" دانست.
این قطعنامه که روز سهشنبه به ابتکار مصر ارائه شد، با ۱۲۳ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴۱ رأی ممتنع به تصویب رسید.
قطعنامه بار دیگر از اسرائیل خواست تا به طور کامل از جولان اشغالی عقبنشینی کند و تأکید کرد که ادامه اشغال و الحاق عملی این منطقه مانعی جدی در مسیر دستیابی به صلح عادلانه، جامع و پایدار در خاورمیانه است.
بر اساس گزارش خبرگزاری "رویترز"، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در واکنش گفت: امکان دستیابی به توافق با سوریه وجود دارد و پیشبینی کرد که دمشق منطقهای عاری از سلاح از پایتخت تا جبلالشیخ و مناطق دیگر ایجاد کند.
وی افزود: "ما مصمم به دفاع از جوامع خود در امتداد مرزها، بهویژه مرزهای شمالی هستیم و همچنین مصمم به جلوگیری از فعالیتهای خصمانه علیه خود و حمایت از متحدان دروزیمان میباشیم."
