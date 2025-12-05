به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای ارتش اسرائیل شامگاه پنجشنبه با چند گلوله توپخانه، جنوب استان قنیطره و اطراف شهرک «کویا» در غرب درعا را هدف قرار دادند.

براساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، یک گشت نظامی اسرائیلی متشکل از سه خودروی نظامی در مسیر سد «المنطرة» در حومه قنیطره پیشروی کرده است.

این رسانه افزود که گشت دیگری شامل سه خودروی نظامی، به‌سمت ورودی روستای «الصمدانیة الغربیة» نفوذ کرده و ایست‌بازی را برای بازرسی رهگذران در مسیر منتهی به روستای «الرواضی» و راه ارتباطی آن با روستای «العجرف» برپا کرده است.

از سوی دیگر، شبکه خبری سوریه اعلام کرد که توپخانه ارتش اسرائیل چهار گلوله به اطراف بلدة کویا در غرب درعا شلیک کرده است. هنوز مشخص نیست این حمله چه خساراتی بر جای گذاشته است.

این حملات در چارچوب تجاوزها و نقض‌های مکرر اسرائیل علیه حاکمیت سوریه صورت می‌گیرد؛ اقداماتی که با وجود محکومیت‌ها و درخواست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای توقف و الزام تل‌آویو به احترام به قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل همچنان ادامه دارد.

در ادامه تلاش‌ها برای مهار تنش، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، دوشنبه گذشته در پستی در پلتفرم «تروث سوشال» از اسرائیل خواست گفت‌وگویی قوی و واقعی با دمشق برقرار کند و اطمینان دهد که هیچ اقدامی که با روند تبدیل سوریه به کشوری شکوفا در تضاد باشد، رخ ندهد.

در ماه‌های گذشته، دیدارهایی میان مقامات اسرائیلی و مقامات حکومت جولانی برگزار شده تا به ترتیبات امنیتی‌ برسند که به خروج اسرائیل از منطقه حائل که در دسامبر ۲۰۲۴ به اشغال آن درآمده بود، منجر شود.

اسرائیل همچنان به انجام نفوذهای زمینی و حملات هوایی ادامه می‌دهد؛ حملاتی که به کشته شدن غیرنظامیان و تخریب مواضع، خودروها، جنگ‌افزارها و مهمات ارتش سابق سوریه منجر شده است.

اسرائیل از سال ۱۹۶۷ بلندی‌های جولان را در اشغال دارد و پس از سقوط حکومت بشار اسد نیز در منطقه حائل و کوه جبل الشیخ در جنوب سوریه پیشروی کرده و اعلام کرده است که توافق جداسازی نیروها میان دو طرف که از سال ۱۹۶۷ برقرار بود، فروپاشیده است.

