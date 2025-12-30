حمله عربستان به دو کشتی اماراتی/ بیانیه ریاض: اقدامات امارات بسیار خطرناک است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عربستان سعودی پس از حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری خود به بندر «المکلا» (Al-Mukalla) در جنوب یمن اعلام کرد که «امنیت ملی» این کشور یک «خط قرمز» است و ریاض هر اقدامی را برای دفاع از آن انجام خواهد داد. این حمله که خودروها و محمولهای را هدف قرار داد، با ادعای انتقال سلاح و تجهیزات نظامی توسط یک نیروی خارجی برای جداییطلبان جنوب یمن صورت گرفته است.
سخنگوی ائتلاف «ترکی المالکی» اعلام کرد که دو کشتی بدون مجوز وارد بندر المکلا شده، سیستم ردیابی خود را خاموش کرده و «محمولهای بزرگ از سلاح و خودروهای رزمی» را برای «شورای انتقالی جنوب» یا STC تخلیه کردهاند. در پی این حادثه، «رشاد العلیمی» رئیس شورای ریاستی یمنِ مورد حمایت ریاض، خروج فوری تمام مزدوران امارات از یمن طی ۲۴ ساعت را خواستار شد و همچنین لغو توافقنامه دفاعی با ابوظبی و بسته شدن گذرگاهها و بنادر به مدت ۷۲ ساعت را اعلام کرد.
در بخش دیگری از این بحران، وزارت خارجه عربستان به صورت رسمی امارات را مسئول تنشهای اخیر دانست و در بیانیهای اینترنتی تأکید کرد که «گامهای برداشتهشده از سوی دولت برادر امارات متحده عربی بسیار خطرناک است». این بیانیه تصریح میکند که حمایت ابوظبی از پیشروی نظامی شورای انتقالی جنوب، «تهدیدی علیه امنیت ملی پادشاهی عربستان، امنیت یمن و ثبات منطقه» به شمار میرود. این موضعگیری آشکار، نشانهای از بروز شکاف جدید در روابط ریاض و ابوظبی بر سر پرونده یمن تلقی میشود.
منابع به شبکه خبری المیادین گفتند که حالتی از رعب و وحشت در میان نیروهای مستقر در اطراف بندر المکلا وجود دارد و شماری از افسران اماراتی در حال ترک این منطقه هستند.
از سوی دیگر، سرتیپ «عابد الثور» محقق و کارشناس نظامی نزدیک به انصارالله یمن خاطرنشان کرد که صنعا از نزدیک آنچه در جنوب رخ میدهد دنبال میکند.
وی در ادامه افزود، آنچه در جنوب یمن رخ داده است توطئهای اماراتی- سعودی و بنا بر دستورالعملهای صادره از سوی آمریکا و اسرائیل است.
شورای انتقالی جنوب یمن که در سال ۲۰۱۷ تأسیس شده است، کنترل چندین استان در جنوب یمن را در اختیار دارد و خواستار جدایی جنوب از شمال یمن است.
پیشروی گسترده شورای انتقالی جنوب یمن مورد حمایت امارات، بار دیگر چهره عرصه سیاسی و میدانی جنوب این کشور را تغییر داده و پس از سیطره کامل بر استان حضرموت، استان المهره نیز با اعلام وفاداری نهادهای رسمی خود، عملاً به نفوذ این شورا پیوسته است.
این تحولات شتابزده، مطابق ارزیابی تحلیلگران، موجب انتقال مرکز ثقل سیاسی و نظامی به جنوب شرقی یمن شده و بازتابدهنده تحولاتی بزرگتر در رابطه عربستان سعودی و امارات در داخل یمن است.
.............
پایان پیام
نظر شما