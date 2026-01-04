وزیر سودانی: شرایط انسانی در دارفور و کردفان به مرحله بحرانی رسیده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «معتصم احمد صالح» وزیر منابع انسانی و توسعه اجتماعی سودان هشدار داد که وضعیت انسانی در دو ایالت دارفور و کردفان به شدت «پیچیده و وخیم» شده است.

او اعلام کرد که ادامه درگیری‌ها و وخامت شرایط زندگی مردم، بحران انسانی را در این مناطق به سطحی فاجعه‌بار رسانده است.

صالح توضیح داد که نیروهای واکنش سریع، مانع خروج غیرنظامیان از شهر الفاشر می‌شوند و این اقدام رنج مردم را دوچندان کرده و خطرات انسانی را افزایش داده است.

وی تأکید کرد که مناطق تحت کنترل این نیروها با کمبود شدید مواد غذایی و خدمات اساسی روبه‌رو هستند و روایت‌های تلخ و دردناک از سوی نجات‌یافتگان درباره آنچه «جنایات نیروهای واکنش سریع» خوانده می‌شود، گزارش شده است.

وزیر منابع انسانی سودان همچنین گفت، دولت هیچ محدودیتی برای ورود سازمان‌های امدادی به شهرهای کشور اعمال نمی‌کند و افزود: شمار آوارگان در سودان از ۱۵ میلیون نفر فراتر رفته است.

این بحران انسانی در حالی تشدید می‌شود که جنگ میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع از آوریل ۲۰۲۳ (فروردین ۱۴۰۲) تاکنون ادامه دارد؛ جنگی که به کشته شدن ده‌ها هزار نفر و آوارگی میلیون‌ها نفر در سراسر کشور منجر شده است.

