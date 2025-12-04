به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیرکل، معاونان و کارشناسان اداره کل امور مالیاتی استان قم با حضور در دفتر آیت الله محسن فقیهی با وی دیدار و از توصیه‌های این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم بهره مند شدند.

در ابتدای این دیدار، مهندس رضایی، گزارشی از وضعیت مالیات مشاغل، شرکت‌ها و نیز هوشمندسازی اخذ مالیات و همچنین مصرف مالیات با رأی و نظر مردم ارائه داد.

آیت الله محسن فقیهی نیز ضمن تقدیر و تشکر از مدیرکل امور مالیاتی استان قم و همکارانشان، خدمت‌رسانی صادقانه به مردم را از والاترین ارزش‌های دینی دانست و تاکید کرد: طبق آیات، روایات و سیره بزرگان، بالاترین سعادتی که برای یک انسان حاصل می‌شود، خدمت خالصانه به مردم است.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم اخلاص در عملکرد کارگزاران نظام بیان داشت: مالیات، حق‌الناس است؛ مراقب باشید حقی ضایع نشود. کار شما شبیه قاضی است؛ اگر با عدالت رفتار کنید، مأجور و سربلندید، ولی اگر حقی از کسی ضایع شود، با استغفار هم جبران نمی‌شود. مالیات، مصداق حق‌الناس است و دقت در آن واجب شرعی محسوب می‌شود.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تکیه بر مالیات در نظام اسلامی تصریح کرد: دست قدرت حکومت، با مالیات می‌چرخد. اگر کشور را بتوان با مالیات عادلانه اداره کرد، دیگر نیازی به درآمدهای نفتی نیست و طمع بیگانگان نسبت به ما کاسته می‌شود. مالیات، در حکومت اسلامی همانند خمس و زکات، واجب است و کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، خلاف شرع و قانون رفتار می‌نمایند.

وی با اشاره به کم کاری ها در اجرای قانون شفافیت مالی، اظهار کرد: متأسفانه در اجرای قانون شفافیت مالی تأخیر داریم؛ باید معلوم شود پول‌ها از کجا می‌آید و کجا می‌رود؟! وقتی منبع درآمدها شفاف شود، ریشه رشوه، ربا، پول‌شویی و اختلاس خشک خواهد شد. شما مأموران مالیاتی، خط مقدم این جبهه عدالت اقتصادی هستید.

استاد دروس خارج حوزه های علمیه، پس از ارائه گزارش اداره کل مالیات درباره حرکت به سمت هوشمندسازی و هوش مصنوعی در فرآیندها، ضمن استقبال از این رویکرد تاکید کرد: دنیا در استفاده از هوش مصنوعی پیشرفت بزرگی کرده است و ما نیز باید از آن برای اجرای عدالت بهره بگیریم. دخالت فناوری سالم وکنترل‌شده، می‌تواند فساد را کاهش دهد و رضایت مردم را جلب کند.

آیت الله فقیهی در پایان این دیدار، با دعا برای عزت و عظمت روزافزون نظام مقدس اسلامی، افزود: خداوند به شما توفیق دهد که در مسیر عدالت گام بردارید، حق مردم را پاس بدارید و با صداقت خدمت کنید؛ خدمت صادقانه، بهترین عبادت است. یقین داشته باشید اگر با همین نیت پیش بروید، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از شما راضی خواهند بود.

