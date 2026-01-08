به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از نوجوانان دانش‌آموز نخبه بندرعباس، در نشستی صمیمی با آیت‌الله محسن فقیهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار کردند.

آیت‌الله فقیهی در ابتدای سخنان خود با اشاره به حضور نوجوانان حاضر در جلسه در اعتکاف و تمرین تزکیه نفس گفت: این موفقیت بزرگ را به شما فرزندان عزیزم تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم همواره در مسیر خیر و سعادت موفق باشید.

وی در ادامه، خدمت به مردم را برترین فضیلت انسانی معرفی کرده و افزود: استاد گرانقدر ما مرحوم آیت‌الله‌ العظمی فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه مکرراً می‌فرمودند که پس از پنجاه سال درس خواندن، عملی بالاتر از خدمت به مردم نیافته‌اند.

آیت‌الله فقیهی، در قسمت دیگری از سخنان خود، بالاترین سطح خدمت به مردم را اعطای معرفت و بصیرت دانسته و تأکید کرد: اگر انسان مالک تمامی ثروت‌های دنیا باشد اما از نعمت بصیرت محروم بماند، همان جهل و عدم بصیرت، باعث نابودی آن ثروت خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری افزود: بصیرت یعنی بدانیم کجا سخن بگوییم و کجا عمل کنیم، افراط و تفریط هر دو، خسارت بار و ضررآفرین است.

فقیهی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تعلیم و تربیت در سنین پایین گفت: علم‌آموزی در کودکی و نوجوانی، همانند نقشی است که بر سنگ حک می‌شود و سرمایه ای ماندگار است.

وی در ادامه، با اشاره به دشمنی‌های غرب و شهادت دانشمندان هسته‌ای کشور افزود: دشمنان می‌خواهند مانع آگاهی ما شوند. برتری تکنولوژیک غرب ناشی از علم آنان است که به واسطه آن بر تبادلات اطلاعاتی جهان مسلط شده‌اند. راه مقابله با آنان، فعال‌شدن در عرصه‌های نوین علمی، همچون هوش مصنوعی، هسته‌ای، نانو و ... است. شما نوجوانان باید به کوری چشم دشمنان، در این علوم، به قله‌ها و درجات بالا برسید تا بتوانید به کشور عزیز و مردم شریف ما خدمت کنید. نظام و کشور ما منتظر تخصّص و تعهّد شما آینده‌داران است.

آیت‌الله فقیهی در قسمت دیگری از توصیه‌های خود، با اشاره به وجود مشکلات در کشور گفت: اگر جوانی با ایمان و تقوا تربیت شود، هرگز به سمت تخلف و اختلاس نخواهد رفت. مشکلات موجود در نظام، نه به دلیل عمل به اسلام، بلکه ناشی از عمل نکردن به دستورات آن است.

وی در بخش پایانی این جلسه، با اشاره به دیدار اخیر با رییس صدا و سیما عنوان کرد: بارها تأکید کرده ایم که صداقت رسانه‌ ملی برای جلب اعتماد عمومی ضرورت دارد. اگر رسانه‌ صد در صد حقیقت را بیان کند، همگان به آن اعتماد خواهند کرد.

