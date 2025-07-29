به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ بنیاد خیریه بابه مزاری استرالیا اعلام کرد که مراحل دوم و سوم توزیع کمکهای فوری برای مهاجرین عودتدادهشده از ایران، در استان هرات تکمیل شده است.
بر اساس اعلام این بنیاد، تعداد ۱۶۴ مهاجر بهوسیله ۸ ماشین به استان دایکندی افغانستان منتقل شدهاند.
همچنین به ۲۳۷ خانواده (مجموعاً ۱۰۷۷ نفر) در شهرکهای مختلف هرات، کمکهای نقدی بین ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ افغانی توزیع شده است.
در بخش کمکهای درمانی نیز، ۸ فرد بیمار کمک نقدی بین ۶۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ افغانی دریافت کردهاند و خانواده یک مهاجر که در اثر سکتۀ قلبی فوت کرده بود، برای مراسم تدفین مورد حمایت قرار گرفت.
بر پایه گزارش بنیاد، تا پایان مرحله سوم، مجموعاً ۲۱۲۹ نفر از کمکها بهرهمند شدهاند. این روند در قالب برنامهای جامع شامل حمل و نقل، مساعدتهای نقدی و درمانی اجرا شده و مرحله پایانی آن در روزهای آینده به انجام خواهد رسید.
