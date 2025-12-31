  پیروی از منش حاج قاسم یعنی اولویت قرار دادن ایران به جای حزب و جناح، یعنی پیگیری برای حل مشکلات مردم

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود گفت: در ابتدا ولادت حضرت جواد الائمه امام محمد تقی(ع) را تبریک و تهنیت می‌گویم. همچنین پیشاپیش نیز ولادت مرد مردان، مولای متقیان، امیر المومنین حضرت علی(ع) را به ملت شریف ایران به ویژه پدران و مردان زحمتکش و عزیز ایرانی و عموم شیعیان و محبان آن حضرت در سراسر جهان تبریک عرض می‌کنم.

رئیس قوه مقننه کشورمان ادامه داد: نمایندگان و همکاران محترم، ملت شریف ایران! یاد و خاطره‌ قهرمان مبارزه با تروریسم و محبوب قلب مستضعفان جهان، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و یار دیرینه‌یِ او شهید ابومهدی المهندس را در آستانه‌یِ سالروز شهادت ایشان گرامی‌ می‌داریم. شهادتی که نه تنها پایان یک زندگیِ پربار نبود، بلکه آغاز یک جنبش عظیم‌تر برای گسترش منطق مقاومت در سراسر جهان شد.

دکتر قالیباف ادامه داد: تا زمانی که ایده‌ی مقاومت در دل مردم جهان زنده است، تا زمانی‌که در تمام نقاط دنیا برای رهایی فلسطین راهپیمایی برگزار می‌شود و تا زمانی که رژیم صهیونیستی روز به روز در میان جوانان جهان منفورتر می‌شود و ایده‌ی مقاومت در برابر زورگویی‌های مستکبرین در دل جوانان منطقه شعله‌ور است، مکتب حاج قاسم زنده و درس‌آموز است.

‎وی تصریح کرد: شهادت حاج قاسم به دستِ جنایتکارانِ بزدلِ آمریکایی ثابت کرد که خون شهید، بذر مقاومت می‌کارد. امروز، میراث حاج قاسم در دل جوانان ما زنده است و راه او، راه پیروزی بر استکبار را روشن می‌کند. او که از دوران دفاع مقدس تا جبهه‌های مقاومت در غرب آسیا، با هوشمندی و فداکاری، توطئه‌های استکبار جهانی را نقش برآب کرد، نشان داد که یک انسان مؤمن چگونه می‌تواند با ایمان عمیق و عمل صالح و اعتقاد واقعی به قدرت مردم، مرزهای جغرافیایی را درنوردد و به یاری مظلومان بشتابد.

رئیس قوه مقننه کشورمان خاطرنشان کرد: شاید درخشان‌ترین ویژگی حاج قاسم که او را متمایز ساخت و به او ظرفیتی عظیم برای خدمت به مردم ایران و انقلاب اسلامی داد این بود که شهید سلیمانی در دل تهدیدها، فرصت می‌دید؛ در تاریک‌ترین لحظات که همه عقب می‌نشستند، او جلو میرفت. در سخت‌ترین شرایط که ترس و انفعال بر همه حاکم می‌شد او از خود شجاعت و ابتکار عمل نشان می‌داد. حاج قاسم، مرد سخت‌ترین لحظات بود و در هر بن بستی، راهی می‌گشود و دیگران را با خود همراه می‌کرد. شهید سلیمانی به ما آموخت که مقاومت نه تنها یک استراتژی، بلکه یک فرهنگ و ایمان است که پیروزی را تضمین می‌کند.

دکتر قالیباف خاطرنشان کرد: شهید سلیمانی بارها از خدا خواسته بود تا توفیق یابد ‌عمر خود را فدای ملت ایران کند و با شهادتش، صداقت و ثبات قدم خود را برای خدمت به این ملت اثبات کند و عاقبت نیز به خواسته‌اش رسید. داغ او هر روز تازه‌تر می‌شود اما مکتب او زنده و بالنده است. اگر می‌خواهیم روش و منش حاج قاسم را ادامه دهیم باید خود را فدای ملت آگاه ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی کنیم؛ باید حل مشکلات مردم را در اولویت قرار دهیم؛ باید در دل سخت‌ترین لحظات، فرصت‌هایی برای خدمت به مردم و این کشور پیدا کنیم. باید امر ملی را بر منافع جناحی و شخصی مقدم بداریم. باید ایران را بر حزب و گروه و فرقه‌ی خود اولویت بخشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان عنوان کرد: با گرامیداشت یاد همه‌یِ شهدا، به ویژه شهید سلیمانی، دعا می‌کنم که خداوند ما را در راه او ثابت‌قدم نگه دارد./



