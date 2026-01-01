شهید سلیمانی قهرمان بشریت و پرچمدار وحدت امت در دفاع از فلسطین بود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر خالد قدومی، نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در جمهوری اسلامی ایران، در همایش «مکتب سلیمانی؛ عقلانیت مقاومت و آینده جبهه حق» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جبهه مقاومت، بهویژه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، تأکید کرد: حاج قاسم سلیمانی نهتنها قهرمان جهان اسلام، بلکه قهرمان بشریت و نماد دفاع از انسانیت، وحدت امت و مقاومت در برابر صهیونیسم و افراطگرایی بود.
دکتر قدومی در آغاز سخنان خود با حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله و خاندان و یاران پاک ایشان، از جمهوری اسلامی ایران و برگزارکنندگان این همایش برای بزرگداشت یاد شهدای مقاومت قدردانی کرد و گفت: ما در ایامی گرد هم آمدهایم که یاد شهیدان بزرگ، بهویژه شهید قدس، فرمانده مجاهد حاج قاسم سلیمانی را گرامی میداریم؛ شخصیتی که در سراسر منطقه بهعنوان برادری بزرگ، همراهی صادق و شریکی حقیقی برای مقاومت شناخته میشد.
وی با اشاره به واکنش دشمن صهیونیستی پس از ترور شهید سلیمانی افزود: جشن و شادی دشمن صهیونیستی پس از شهادت حاج قاسم، خود بهترین گواه است که آنان شخصیتی را هدف قرار دادند که ضربات عمیق و ماندگاری به پروژه صهیونیسم وارد کرده و خدمات بزرگی به امنیت منطقه و آرمان فلسطین ارائه داده بود.
نماینده حماس در ایران در تبیین نگاه شهید سلیمانی به مسئله فلسطین تصریح کرد: از منظر حاج قاسم، حمایت از فلسطین نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک تکلیف الهی و انسانی بود. او همواره تأکید داشت که دفاع از فلسطین وظیفهای است که همه آزادگان جهان، فارغ از دین، مذهب و ملیت، در برابر آن مسئولاند؛ و امروز میبینیم که ملتهای مختلف، حتی غیرعرب و غیرمسلمان، در کنار مردم فلسطین ایستادهاند.
دکتر قدومی «وحدت امت اسلامی» را دومین محور اندیشه شهید سلیمانی دانست و گفت: فلسطین، قضیهای جامع و وحدتبخش است. حاج قاسم همواره بر تقویت روابط میان همه ملتها و مذاهب اسلامی در چارچوب حمایت از فلسطین تأکید داشت و توصیه میکرد که شیعه و سنی، عرب و عجم، در برابر دشمن مشترک یعنی رژیم صهیونیستی در یک صف واحد قرار گیرند. او باور داشت که فلسطین، قبله و محور وحدت امت است.
وی با اشاره به تحولات سالهای اخیر خاطرنشان کرد: اگرچه امت اسلامی در دهه گذشته با فتنههای طائفهای و اختلافات داخلی مواجه بود، اما «طوفان الاقصی» بار دیگر خونها، تلاشها و قطبنمای امت را متحد کرد و نشان داد که دشمن واقعی، رژیم صهیونیستی است و مسیر درست، مسیر مقاومت و همبستگی است.
نماینده جنبش حماس در ایران سومین رکن اندیشه شهید سلیمانی را «پایبندی به مقاومت» عنوان کرد و گفت: امروز برخی از خلع سلاح و کنار گذاشتن مقاومت سخن میگویند، در حالی که تجربه تاریخی ثابت کرده است تنها زبانی که رژیم صهیونیستی میفهمد، زبان مقاومت است. مقاومت، با همه ابعاد آن اعم از نظامی، سیاسی، رسانهای و اجتماعی، حقی مشروع برای ملتهای تحت اشغال است و تا زمانی که اشغالگری ادامه دارد، مقاومت نیز ادامه خواهد داشت.
وی با محکوم کردن هرگونه عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی افزود: تطبیع و سازش، نهتنها یک خطای سیاسی، بلکه انحرافی اخلاقی و انسانی است؛ زیرا بهجای مجازات اشغالگری که دستش به خون کودکان و زنان آلوده است، به او مشروعیت میبخشد. در حالی که امروز حتی ملتهای غربی در خیابانهای آمریکا و اروپا علیه جنایات صهیونیستها تظاهرات میکنند و خواستار قطع رابطه دولتهایشان با این رژیم جنایتکار هستند.
دکتر قدومی در پایان تأکید کرد: اگر حاج قاسم سلیمانی نبود، معلوم نبود افراطگرایی صهیونیستی و تروریسم تکفیری چه فاجعهای برای ادیان و اقوام مختلف در این منطقه که مهد ادیان الهی است رقم میزدند. امروز همه ادیان، مذاهب و ملتهای آزاده جهان، خود را مدیون خون این شهید بزرگ میدانند. وی در پایان برای ادامه راه مقاومت تا آزادی قدس شریف و سراسر فلسطین دعا کرد.
