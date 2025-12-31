به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت فرهنگ قطر تاریخ آغاز سیوپنجمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب دوحه را ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد. این دوره از نمایشگاه تا ۲ خرداد ۱۴۰۵در مرکز دوحه برای نمایشگاهها و همایشها برگزار خواهد شد؛ تصمیمی که پس از مجموعهای از تغییرات پیاپی در زمانبندی دورههای اخیر اتخاذ شده است.
این وزارتخانه بهصورت رسمی از آغاز ثبتنام برای حضور در دوره آینده نمایشگاه خبر داد. ثبتنام برای ناشران، کتابفروشیها، مؤسسات فرهنگی، دانشگاهها، مراکز پژوهشی، انجمنها، سازمانهای بینالمللی و وزارتخانهها آزاد است. مهلت ارسال درخواستها از امروز ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ و از طریق وبسایت رسمی نمایشگاه تعیین شده است. همچنین روند مشخصی برای تکمیل مراحل اداری شرکت در نمایشگاه تعیین شده که شامل ارسال الکترونیکی درخواستهاست، و شرایط و ضوابط تفصیلی نیز در پلتفرم دیجیتال نمایشگاه در دسترس قرار گرفته است.
مدیریت نمایشگاه مجموعهای از ضوابط دقیق را برای مشارکتکنندگان تعیین کرده که رعایت آنها الزامی است. از جمله اینکه شرکتکننده باید دارای مجوز نشر یا توزیع باشد، تعداد عناوین منتشرشدهاش کمتر از ۵۰ عنوان نباشد، و دستکم ۵۰ درصد از آثار عرضهشده مربوط به پنج سال اخیر باشد. همچنین فروش کتابها باید به ریال قطر و با قیمتهای تعیینشده از سوی مشارکتکنندگان انجام گیرد. بر اساس این ضوابط، شرکت در نمایشگاه صرفاً شامل کتاب و مطبوعات است و عرضه یا فروش مواد صوتی و تصویری و اسباببازیهای کودک ممنوع خواهد بود. علاوه بر این، آثار عرضهشده باید با عقیده اسلامی، مبانی دینی و ارزشهای جامعه قطری همخوانی داشته باشند. مشارکت سایر ناشران نیز تنها از طریق قراردادهای نمایندگی مجاز خواهد بود.
نمایشگاه کتاب دوحه یکی از مهمترین رویدادهای نشر در منطقه به شمار میرود. این نمایشگاه نخستینبار در سال ۱۹۷۲ و زیر نظر «دارالکتب القطریه» برگزار شد و از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی (۲۰۰۲) از حالت دوسالانه به رویدادی سالانه تبدیل شد. این تغییر موجب شد تا نمایشگاه به جایگاهی بینالمللی دست یابد و هر سال صدها ناشر از کشورهای مختلف جهان در آن شرکت کنند. همچنین از سال ۲۰۱۰ میلادی، نمایشگاه برنامه میهمان ویژه را اجرا میکند که نقش مهمی در تثبیت جایگاه فرهنگی این رویداد داشته است.
شایان ذکر است که در دوره گذشته نمایشگاه بینالمللی کتاب دوحه با شعار «از نقش تا نوشتار»، بیش از ۵۲۲ ناشر از ۴۳ کشور جهان حضور داشتند.
