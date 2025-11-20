به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه بین‌المللی کتاب کویت در چهل‌وهشتمین دوره خود با حضور ۶۱۱ ناشر از ۳۳ کشور عربی و خارجی و تحت شعار «پایتخت فرهنگ… سرزمین کتاب» افتتاح شد.

براساس گزارش شبکه الجزیره، این دوره از نمایشگاه هم‌زمان با انتخاب کویت به‌عنوان پایتخت فرهنگ و رسانه عربی در سال ۲۰۲۵ میلادی است.

به گفته برگزارکنندگان، ۲۸۷ هزار عنوان کتاب در سامانه جست‌وجوی الکترونیکی نمایشگاه ثبت شده است که حدود ۳۵ هزار عنوان آن تازه‌های نشر سال ۲۰۲۵ هستند.

گروه‌های متعدد دانش‌آموزی با لباس‌های یکدست مخصوص‌شان مقابل سالن‌های نمایشگاه حضور یافتند تا از غرفه‌ها بازدید کنند؛ سنتی که مدارس دولتی و خصوصی کویت هر سال در جریان نمایشگاه انجام می‌دهند.

«عبدالرحمن المطیری» وزیر اطلاع‌رسانی و فرهنگ کویت، این نمایشگاه را بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی کشور و یکی از بهترین نمایشگاه‌های کتاب در سطح جهان توصیف کرد. او پس از بازدیدی دو ساعته از بخش‌های مختلف گفت که افزایش شمار ناشران نشان‌دهنده توجه بالای جامعه فرهنگی به این رویداد است و این موضوع مسئولیت کویت را در عرصه فرهنگ و اندیشه سنگین‌تر می‌کند.

شورای ملی فرهنگ، هنر و ادب کویت اعلام کرد که سلطنت عُمان مهمان ویژه این دوره خواهد بود؛ اقدامی که به‌گفته مسئولان، قدردانی از نقش برجسته فرهنگی عمان در جهان عرب است.

«احمد الرویحی» مدیر غرفه عمان، گفت که این انتخاب، قدردانی از خلاقیت و فرهنگ عمان در تمام ابعاد آن به شمار می‌رود و توضیح داد که غرفه عمان شامل نهادهای دولتی، مؤسسات مدنی و کتابخانه‌هاست.

همچنین نمایشگاه امسال از «محمد بن زبیر» رئیس پیشین دانشگاه سلطان قابوس و بنیان‌گذار مؤسسه فرهنگی «خانه زبیر»، تجلیل می‌کند؛ شخصیتی که امسال عنوان «چهره فرهنگی نمایشگاه» را دریافت کرده است.

«منی حبراس» مدیر مؤسسه فرهنگی «خانه زبیر» گفت این انتخاب در واقع بزرگداشت فرهنگ عمان و تکریم سرزمینی است که محمد زبیر نمایندگی آن را بر عهده دارد.

در این دوره، برنامه حرفه‌ای ناشران عرب با حضور ۸۴ ناشر برگزار می‌شود؛ برنامه‌ای که هدف آن حمایت از صنعت نشر و توسعه آن است.

نمایشگاه که تا ۲۹ نوامبر(۸ آذر) ادامه خواهد داشت، شامل ۱۲۰ رویداد فرهنگی از جمله کارگاه‌ها، نشست‌ها و برنامه‌های ادبی از جمله نشست «افق‌های ترجمه ادبی؛ سعاد الصباح به‌عنوان نمونه»، میزگرد «صنعت نشر؛ میان شور واژه و چالش‌های بازار» و سخنرانی «تحول اندیشه عربی از نگاه غرب» است.

