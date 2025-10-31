به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه بین‌المللی کتاب الجزایر از روز پنج‌شنبه آغاز به کار کرد و در بیست‌وهشتمین دوره خود با شعار «کتاب، محل تلاقی فرهنگ‌ها» میزبان علاقه‌مندان به کتاب و اندیشه است. در این دوره ۱۲۵۴ ناشر از ۴۹ کشور جهان حضور دارند.

در این نمایشگاه بیش از ۲۴۰ هزار عنوان کتاب عرضه شده و کشور موریتانی به عنوان میهمان ویژه این دوره برگزیده شده است. این رویداد فرهنگی تا هشتم نوامبر (۱۷ آبان‌ماه) ادامه خواهد داشت.

افتتاح رسمی نمایشگاه روز چهارشنبه، با حضور «سیفی غریب» نخست‌وزیر الجزایر، «ملیکه بن دوده» وزیر فرهنگ و هنر الجزایر و «الحسین ولد مدو» وزیر فرهنگ و ارتباطات موریتانیا برگزار شد.

برنامه فرهنگی نمایشگاه شامل ۵۵ رویداد از جمله نشست‌ها، گفت‌وگوها و شب‌های شعر است که با حضور ۲۵۰ نویسنده، پژوهشگر و منتقد برگزار می‌شود.

از جمله چهره‌های مهم میهمان در این دوره می‌توان به «احمد علی الزین» شاعر و روزنامه‌نگار لبنانی، «احمد الناعوق» روزنامه‌نگار فلسطینی، «نجوی بن شتوان» نویسنده لیبیایی، «بدریه البدری» شاعره عمانی، «طارق امام» رمان‌نویس مصری و «واسینی الأعرج» نویسنده برجسته الجزایری اشاره کرد.

در این دوره از نمایشگاه، از «رشید بوجدرة» رمان‌نویس سرشناس الجزایری تجلیل می‌شود و همچنین صدمین سالگرد تولد «عبدالحمید بن هدوقه»(۱۹۲۵–۱۹۹۶)، نویسنده نامدار الجزایری، گرامی داشته خواهد شد. افزون بر این، شماری از چهره‌های فرهنگی و اندیشمندان برجسته نیز مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

نمایشگاه برای دومین سال پیاپی میزبان جایزه «اولین کتاب من» است که ویژه آثار نخست نویسندگان جوان زیر ۳۵ سال است.

«نبیله سنجاق» مسئول این جایزه، اعلام کرد که شرکت در این رقابت برای تمامی ناشران الجزایری و نیز نویسندگان الجزایری که آثار خود را در سال ۲۰۲۵ منتشر کرده‌اند، آزاد است.

